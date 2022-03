Carro do Ano europeu dá prémio inédito à Kia no mesmo dia em que suspende jurados russos

O Kia EV6 reclamou para a marca sul-coreana o primeiro troféu europeu de melhor carro do ano. No anúncio dos prémios, a bandeira russa não foi hasteada.

O dia era de festa, com o anúncio do automóvel escolhido como a melhor oferta para a Europa, mas acabou por ficar marcado por um comunicado em que se informou a decisão de suspender os jurados russos, assim como a exclusão da bandeira russa do anúncio do prémio.

A decisão, confirmou ao PÚBLICO o presidente do júri do Carro do Ano europeu (COTY), Frank Janssen, é inédita: “Não me consigo lembrar de alguma vez termos dado um passo como este” ao longo de 59 edições. Até agora, nenhum outro prémio relacionado avançou com similar decisão: o Carro do Ano Mundial Feminino (WWCOTY) irá revelar a sua escolha a 8 de Março (entre os finalistas também há um Kia, mas o Sportage); o Carro Mundial do Ano anuncia o vencedor a 13 de Abril.

No entanto, tal como esclareceu Janssen em comunicado, “esta é uma reacção ao ataque russo à Ucrânia”, sublinhando que “a suspensão não é pessoal, não é contra os nossos membros”, que não foram excluídos do painel; apenas ficam, temporariamente, sem direito de voto.

Segundo um dos dois representantes portugueses, o jornalista Joaquim Oliveira, “a decisão de suspender os jurados russos visa sancionar o país e anular a exibição da bandeira russa”. Ao PÚBLICO, o jurado português fez questão de sublinhar que “os colegas jurados [russos] não estão em causa”. “Queremos que voltem a exercer o seu direito de voto o mais depressa possível. Seria um bom sinal para a Ucrânia, para a Europa, para o mundo.”

A Rússia é representada no Carro do Ano europeu pelos jornalistas Vadim Ovsiankin, que actualmente tem um canal de YouTube, e Sergey Znaemsky, editor da revista Autoreview, com sede em Moscovo. O PÚBLICO tentou obter uma reacção de ambos, mas até à publicação desta notícia não tinha recebido qualquer resposta.

Elogios ao Kia EV6

A suspensão dos votos russos não teve, porém, qualquer influência no vencedor deste ano: o Kia EV6, que estreou a plataforma E-GMP, concebida para receber mecânicas eléctricas, granjeou pela primeira vez o prémio para a marca sul-coreana (e mesmo entre os finalistas foram poucas as vezes em que marcou presença), cada vez mais dedicada a construir automóveis ao gosto dos europeus. O carro 100% eléctrico obteve um total de 279 pontos, seguido do Renault Mégane E-Tech Electric, com 265 pontos, e pelo irmão Hyundai Ioniq 5, com 261 pontos.

Além de ter somado pontos pela autonomia, rapidez de carregamento e performances, o Kia EV6, lê-se no comunicado do júri, “mostra um nível sem precedentes de conectividade e segurança, sistemas avançados de assistência ao condutor, além de um interior com materiais sustentáveis”.

Para Joaquim Oliveira, que atribuiu três pontos ao carro da Kia, o EV6 destaca-se pelo “carácter do design exterior (mas o aspecto de “vaivém espacial” é polarizador)”. Em termos globais, o jornalista caracterizou a condução como “estável, mas com alguns problemas a filtrar os solavancos (…) e não totalmente à vontade na cidade, devido ao seu raio de viragem alargado”.

Já na avaliação do outro jurado português, o jornalista Francisco Mota, que lhe atribuiu quatro pontos, “o estilo audacioso faz [do EV6] um dos carros eléctricos mais bonitos do mercado”, com “bom desempenho” e “envolvente para conduzir numa boa estrada”.

O Kia EV6 está entre os finalistas do Carro do Ano em Portugal, cujos resultados serão divulgados a 8 de Março.