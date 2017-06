Nintendo regressa aos anos 1990 com versão mini da consola Super NES

Mais de 25 anos depois do lançamento original, a segunda consola da Nintendo (a 16-bits) – a Super Nintendo Entertainment System, melhor conhecida como SNES – volta às lojas. Porém, em versão miniatura.

PUB

A empresa nipónica anunciou a novidade esta segunda-feira: estará disponível a partir de dia 29 de Setembro, com dois comandos, um cabo HDMI (para ligar facilmente a consola a qualquer televisão moderna), e 21 jogos pré instalados, um dos quais nunca foi lançado.

Step back into the '90s with #Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, launching September 29th https://t.co/Jf9wfMkd6i pic.twitter.com/Sq83yEVGNf — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 26, 2017

PUB

Além de clássicos (como o Super Mario World, Final Fantasy III, e Donkey Kong Country), os jogadores terão acesso à aventura intergaláctico Star Fox 2, a continuação do Star Fox original. Apesar de o jogo ser criado na era da Super NES, nunca chegou ao mercado. Agora, integra a colecção da mini Super NES como um bónus para os fãs que já conhecem todos os outros clássicos.

“Mesmo os super fãs que já jogaram todos os clássicos múltiplas vezes terão algo novo com que se divertir com o nunca antes lançado Star Fox 2”, lê-se no comunicado. Porém, é preciso “provarem as suas habilidades” ao completar o primeiro nível do jogo original para desbloquear o acesso.

“Com a nova edição da Super NES, os fãs mais jovens serão apresentados a alguns dos melhores jogos da Nintendo de todos os tempos, enquanto os fãs de longa data poderão reviver alguns dos clássicos com a família e amigos”, acrescenta Doug Browser, o vice-presidente de vendas da Nintendo nos Estados Unidos, em comunicado.

A Super NES é das consolas mais famosas da Nintendo. Desde o lançamento original, na década de 1990, foram vendidas mais de 49 milhões de unidades.

Em Novembro, as novas versões da primeira consola da Nintendo – a NES Classica – esgotaram rapidamente, e a empresa teve dificuldade em disponibilizar mais consolas. Até Março (altura em que o modelo foi descontinuado), foram vendidas 2,3 milhões de unidades em todo o mundo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A empresa assegura – num comunicado enviado à imprensa – que desta vez será produzido um número significativamente maior de consolas . Porém, não dá valores exactos, e diz que não se sabe se serão produzidas mais unidades para além de 2017.

A empresa vai focar os seus esforços em criar novos jogos para a Nintendo Switch, e para os sistemas da Nintendo 3D. “Estamos a oferecer a Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition em reconhecimento aos fãs que mostram um grande interesse no nosso conteúdo clássico”, esclarece a Nintendo em comunicado.

Ainda não há um preço para a consola em Portugal, mas deverá rondar os 80 euros (nos Estados Unidos, o preço anunciado é 79,99 dólares).

PUB

PUB