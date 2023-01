Cinco ideias que deram nas vistas na CES de Las Vegas

A maior feira de tecnologia do mundo voltou a Las Vegas, desta vez sem as limitações impostas pela pandemia. Conheça cinco inovações apresentadas.

Depois de duas edições condicionadas pela pandemia, a feira de tecnologia mais importante do mundo regressou a Las Vegas: de 5 a 8 de Janeiro, a Consumer Electronics Show (CES) abriu as janelas para a inovação do futuro que já temos no presente. Damos a conhecer algumas das que mais deram que falar.

BMW apresenta carro “camaleão”

No sector automóvel, a BMW apresentou um protótipo que muda de cor para se adequar ao estado de espírito do condutor. O fabricante alemão já tinha introduzido em 2022 um carro que alternava entre preto e branco, mas revelou agora o BMW i Vision Dee, com um espectro mais alargado disponível nos 240 painéis individualizados que compõem a carroçaria.

O protótipo apresenta um design interior minimalista, sem ecrãs e muito poucos botões – a ideia é que todos os painéis sejam apresentados em realidade aumentada. Foi ainda apresentada a Dee, uma assistente digital que interage como um humano. Está previsto que estas tecnologias cheguem ao mercado em 2025, na Neue Klasse, uma nova gama de eléctricos.

Frigoríficos coloridos e televisões sem fios

A LG também decidiu dar cor à tecnologia e apresentou o MoodUp, um frigorífico equipado com painéis LED nas portas que permite ter personalizar o electrodoméstico e ser um adereço central de qualquer festa: equipado com colunas Bluetooth, permite um espectáculo de cores (23 nas portas superiores, 19 nas de baixo), sincronizado com a música.

A empresa sul-coreana também apresentou novidades nas televisões: a Signature OLED M3 é a primeira televisão OLED sem fios do mundo (apenas se não contarmos com o cabo de alimentação). Todo o conteúdo é transmitido para o ecrã de 97 polegadas a partir de uma caixa, ao qual se podem ligar todos os dispositivos.

Foto LG

Samsung vai mais longe nos ecrãs dobráveis

A Samsung já tem no mercado as primeiras gerações de smartphones dobráveis, mas mostrou em Las Vegas novos avanços nesta tecnologia. O Samsung Flex Hybrid em exposição na CES mostra o que pode ser o futuro dos dispositivos móveis, para lá de ecrãs que dobram. Este tablet dobrável inclui um ecrã adicional que desliza – imagine estar a ver um jogo de futebol e poder puxar um painel para ver estatísticas do encontro ou outras informações. Outros protótipos também mostraram a possibilidade de ecrãs expansíveis.

Lenovo introduz portátil com dois ecrãs

E já que falamos em múltiplos ecrãs, porque não um computador com dois? A Lenovo deu a conhecer o Yoga Book 9i, o primeiro portátil com dois ecrãs OLED que permite alterar por completo a experiência de utilização. É possível utilizá-lo como um portátil normal, mas também ter os dois ecrãs empilhados no caso de uma reunião em que queira tirar notas, ou lado a lado para a leitura de um livro. Quem não quiser carregar o teclado táctil pode sempre utilizar um teclado físico, para além de uma caneta e de um suporte.

Análises de urina na sua sanita

A empresa francesa Withings apresentou na CES o U-Scan, um dispositivo que permite monitorizar vários indicadores de saúde sem grande esforço: indo à casa de banho.

O U-Scan coloca-se na sanita e faz análises à urina, informando os utilizadores sobre eventuais défices de vitaminas, ou indícios de uma pedra nos rins, entre o acompanhamento de outros indicadores biológicos. E não é apenas para quem vive sozinho: o dispositivo consegue identificar as diferentes pessoas que utilizam a sanita e manter registos individuais.