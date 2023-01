Atenção, nostálgicos: vem aí um novo (e moderno) Walkman da Sony

Há produtos que sobrevivem aos tempos independentemente da marca e o Walkman é um exemplo disso. Não, os icónicos leitores de cassetes que conheces não vão regressar, mas a Sony tem feito a família crescer ao longo dos anos, com versões modernas do tradicional aparelho.

Numa altura em que a música anda no telemóvel de cada um, não vamos voltar a reproduzir cassetes, mas surge agora o Sony Walkman NW-A306, um leitor de música “concebido para que os utilizadores ouçam a música tal como foi idealizada pelo artista e com um som de elevada qualidade”, lê-se no comunicado feito pela Sony.

De acordo com a marca, o formato do aparelho assemelha-lhe a um leitor de cassetes. No entanto, destaca-se pelo ecrã e controlos laterais tácteis de reprodução. Oferece, também, uma autonomia mais longa relativamente aos modelos anteriores, “36 horas de reprodução” com qualidade mais baixa, “32 horas de reprodução de áudio de alta resolução ou 26 horas com a app do serviço de streaming”, lê-se no mesmo comunicado.

Conta, ainda, com uma tecnologia de amplificação digital para redução de distorção de ruído e com ligação Wi-Fi que permite ouvir música através de apps de streaming ou depois de feito o download. Além disso, também é possível usar auscultadores sem fios.

O novo Walkman tem um ecrã táctil. Chega às lojas ainda em Janeiro. Há duas cores disponíveis: preto e azul.

A pensar no ambiente, a embalagem do NW-A306 não tem qualquer plástico na sua composição. Chega às lojas europeias ainda em Janeiro de 2023 com um preço de venda recomendado de 400 euros e em duas cores: preto e azul.