Festival de cinema IndieJúnior 2024 é dedicado à liberdade

A oitava edição decorre em vários espaços do Porto entre os dias 22 e 28 de Janeiro, com uma programação que se associa às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

A Liberdade é o tema central da 8.ª edição do festival de cinema IndieJúnior, que decorre entre os dias 22 e 28 deste mês, em vários espaços do Porto, com uma programação que se associa às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Nesta edição, o festival internacional de cinema infantil e juvenil vai lançar um "debate alargado, dentro e fora das salas, sobre o lugar da democracia, a sua construção e a execução do projecto de Abril no Portugal de hoje", explicou a organização, em comunicado. Além deste posicionamento no presente, o IndieJúnior fará uma revisitação dos acontecimentos ligados à revolução.

Nesse sentido, a organização destaca três sessões de curtas-metragens: O Casaco Rosa, de Mónica Santos, uma curta-metragem de animação sobre Rosa Casaco, agente da PIDE que chefiou a brigada responsável pelo assassinato do "general sem medo", Humberto Delgado, que se candidatou às eleições presidenciais de 1958 durante a ditadura; A Noite Saiu à Rua, de Abi Feijó, animação panorâmica sobre uma aldeia dominada pela tirania; Balada de um Batráquio, filme de Leonor Teles que intervém no espaço real do quotidiano português como forma de fabular sobre um comportamento xenófobo enraizado na cultura portuguesa.

O IndieJúnior exibirá também um filme evocativo do 25 de Abril realizado por alunos da Escola Básica 2,3 das Caldas de Taipas, em Guimarães, intitulado O Cravo e A Liberdade, e a longa-metragem 48, de Susana Sousa Dias, cujo ponto de partida é um núcleo de fotografias de cadastro de prisioneiros políticos da ditadura portuguesa (1926-1974), para mostrar os mecanismos através dos quais um sistema autoritário se tentou autoperpetuar.

No âmbito da parceria entre o festival e o projeto FILMar, será realizada uma sessão especial sobre o tema, composta por três curtas-metragens portuguesas (Amanhecer Para Além da Ponte, Praias de Portugal e O Porto e Os Portugueses) que contextualizam o Portugal marcelista.

No dia 28, o Batalha Centro de Cinema recebe a dupla feminina O Som do Algodão, para o filme-concerto Sons da Liberdade, que reúne histórias e música, corpo e palavra. Neste espectáculo, a exploração sonora e narrativa conta com a projecção de dois filmes: Pela Primeira Vez, documentário de Octavio Cortázar sobre a primeira ida ao cinema de um grupo de camponeses, e O Evadido, de Charlie Chaplin.

O programa paralelo de actividades, designado Cinema e Liberdade ​e a decorrer no Batalha, inclui uma Biblioteca Liberdade, com livros infanto-juvenis e momentos de leitura, e a exposição AbrirAbril, que parte do imaginário das crianças quando pensam em liberdade e em opressão.

O IndieJúnior contará ainda com várias oficinas dirigidas a crianças e famílias: entre elas, uma sobre cartazes revolucionários, a partir das ilustrações de João Abel Manta e do filme A Noite Saiu à Rua, e uma outra que propõe "um novo olhar sobre o espólio expositivo do Museu Soares dos Reis". No dia 26 de Janeiro, terá lugar uma conferência em que se procura reflectir sobre o estado da produção de cinema para infância e juventude, intitulada 50 Anos Depois.

Fora do contexto da revolução, está programado um filme-debate que explora os conceitos de género e do consentimento, e a secção O meu primeiro filme terá como convidado o designer e comunicador Wandson Lisboa, que escolheu o filme Toy Story: Os Rivais. Destinado aos mais pequenos, o chamado Cinema de Colo incluirá sete sessões com projecções coloridas e uma cenografia especial para bebés, a que se junta uma oficina com água, cor, imagens em movimento, som e outros elementos sensoriais.

O IndieJúnior, que é organizado em parceria com a Câmara Municipal do Porto, vai passar pelo Batalha Centro de Cinema, pela Biblioteca Municipal Almeida Garrett, pela Casa das Artes, pelo Coliseu do Porto, pelo Maus Hábitos e pela Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto.