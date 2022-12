Batalha Centro de Cinema, um programa colossal que não pode esmagar a cidade

A relação do Porto com o cinema é longa e turbulenta, recheada de euforias, conquistas, sobressaltos cívicos, contracurvas, desilusões, passos para a frente, passos para trás. Tem sido uma história de enamoramento, nem sempre correspondida, por vezes a dar as últimas, mas que resiste — e talvez por isso ocupe um lugar tão incontornável e simbólico no ADN cultural da cidade.