Vinhos de Portugal no Brasil faz a festa de dez anos de grandes encontros

Celebrando uma década de vida, o maior evento de vinhos portugueses no Brasil arrancou este fim-de-semana no Rio e segue depois para São Paulo, com mais de 80 produtores e 700 rótulos à prova.

São dez anos de encontros e reencontros, dez anos de histórias, uma década de aprendizagem sobre o vinho português que este ano se comemora no Vinhos de Portugal no Brasil. O evento organizado pelos jornais PÚBLICO, de Portugal, e O Globo e Valor, do Brasil, em parceria com a ViniPortugal e com curadoria da Out of Paper, arrancou este fim-de-semana no Jockey Club do Rio de Janeiro.

E é sob o signo dos encontros – que começaram em 2014 com uma inesquecível primeira edição em que o Palácio de São Clemente, no Rio, foi inundado por uma multidão que queria conhecer melhor o vinho de Portugal – que se faz a festa em 2023.

O brasileiro Dirceu Vianna Júnior, o único master of wine de língua portuguesa, preparou provas de vinhos que são, ao mesmo tempo, grandes conversas com alguns dos maiores enólogos portugueses – a primeira aconteceu esta sexta-feira, primeiro dia do evento, e juntou Luís Pato e Domingos Alves de Sousa, “duas lendas do vinho”, como lhes chamou.

Luís Pato e Alves de Sousa são duas das grandes estrelas deste Vinhos de Portugal, que ano após ano têm assistido ao interesse cada vez maior do público brasileiro, primeiro no Rio e depois também em São Paulo, pelo vinho português. Os stands de ambos no Salão de Degustação estão permanentemente cheios de interessados, que provam os vinhos e fazem perguntas sobre eles.

Outra prova/conversa muito especial acontece este sábado – desta vez, o convidado de Dirceu Vianna Júnior é Fernando da Cunha Guedes, e estão prometidas “Histórias encantadoras, do Mateus Rosé ao Barca Velha”, os dois vinhos mais icónicos da Sogrape, a histórica empresa à qual Fernando Guedes preside.

Foto

O crítico brasileiro Jorge Lucki, do Valor e da rádio CBN, estreia-se também este sábado na série Grandes Encontros com outro enólogo muito acarinhado pelo público brasileiro: Anselmo Mendes, o “Rei do Alvarinho”. No domingo, Lucki desafia Celso Pereira, enólogo do Quanta Terra e do espumante Vértice, a contar o que foi a “reinvenção do Douro” e o quanto esta região se transformou (e revelou) nas últimas décadas.

Mas – e ainda estamos só a falar do Rio, onde o evento dura de 9 a 11 – há muitas outras provas (com degustação de seis vinhos cada uma) e muitas outras histórias: Cecília Aldaz, a sommelière do restaurante Oro, no Rio, inaugurou o evento no dia 9 falando dos grandes vinhos do Alentejo, antes de oferecer um panorama mais alargado com “grandes surpresas” nos vinhos portugueses. Jorge Lucki deu a conhecer mais a fundo a Península de Setúbal, e o crítico de vinhos e a jornalista de gastronomia do PÚBLICO, Manuel Carvalho e Alexandra Prado Coelho, apresentaram uma prova de harmonização entre os vinhos do Dão e a gastronomia brasileira.

Este sábado, é dia de Cecília Aldaz apresentar a casta mais emblemática de Portugal, a Touriga Nacional, numa prova intitulada “Uma casta portuguesa, com certeza”; de Jorge Lucki revelar segredos dos vinhos e do enoturismo do Alentejo; e de Manuel Carvalho falar do Douro, seja dos “pequenos segredos, grandes vinhos” que nascem nas suas melhores parcelas, seja, para terminar o dia, das “expressões de um vinho clássico”, o do Porto, claro.

Domingo, o último dia do evento no Rio, começa com os “tesouros do Tejo” revelados por Dirceu Vianna Junior, antes de Cecília Aldaz e Manuel Carvalho apresentarem, em prova, o “futuro dos vinhos portugueses”. O crítico do PÚBLICO explicará ainda, noutra prova, por que é que nos Vinhos Verdes, “quanto mais velho, melhor” (serão provados vinhos mais antigos e que é raro poderem ser degustados no Brasil) e a sommelière do Oro encerrará, com a ajuda da chef Andressa Cabral, mostrando o potencial do casamento entre a gastronomia brasileira e os vinhos de Lisboa.

Foto Rio de Janeiro - Vinhos de Portugal no Brasil Fernando Donasci

Para além das provas, o público que durante os três dias visitar o Jockey Club vai encontrar o Salão de Degustação, onde pode descobrir mais de 700 rótulos de 81 produtores portugueses e conversar com os produtores e enólogos que fazem os vinhos. Terminada a sessão (há nove sessões de duas horas cada), há ainda muito a fazer: assistir aos vários talk shows que acontecem com diferentes convidados, aproveitar o wine bar, fazer compras na loja de vinhos, e experimentar as várias ofertas gastronómicas à disposição.

Nos talk shows há sempre a prova de dois vinhos, num ambiente mais informal, no qual se vai ouvir falar das várias regiões em conversas com convidados brasileiros como a escritora Thalita Rebouças, os chefs Flávia Quaresma, Ricardo Lapeyre e Alexandre Henriques ou a sommelière Elaine de Oliveira. É uma oportunidade para descobrir os vinhos do Tejo, viajar pelo Centro de Portugal e pelo Património da Humanidade que é o Douro ou conhecer o projecto de sustentabilidade nos vinhos de que o Alentejo é pioneiro.

Rumo a São Paulo

E, depois, é tempo de rumar até São Paulo (de 15 a 17) – Dirceu Vianna Junior, Jorge Lucki e Manuel Carvalho têm novas provas para apresentar nesta cidade, onde, no lugar de Cecília Aldaz, estará outro crítico português, o director da revista Grandes Escolhas, Luís Lopes.

A festa acontece no JK Iguatemi e no Salão de Degustação vão estar 83 produtores – e 18 deles estão presentes este ano pela primeira vez, o que representa uma oportunidade para descobrir ainda mais sobre o que se faz em Portugal neste inesgotável universo do vinho.

Foto Vinhos de Portugal no Rio, no Jockey Club vera moutinho

Nos Grandes Encontros, Dirceu Vianna Junior volta a convidar Luís Pato e Alves de Sousa para uma prova conjunta, enquanto Jorge Lucki tem como convidados a família Roquette, com João Roquette, do Esporão, numa prova que incluirá também vinhos da Quinta do Crasto, do primo Tomás Roquette; e, noutra prova, Dirk Niepoort, “o revolucionário do Douro”.

Falar-se-á ainda da magia das vinhas velhas (Manuel Carvalho e Luís Lopes), dos tintos e da arte do blend (Luís Lopes), de meio século de grandes Porto Vintage (Manuel Carvalho), de Setúbal, do Tejo, dos Verdes, do Alentejo.

Entre os muitos convidados que irão animar os talk shows, estão a realizadora Laís Bodanzky, a especialista em vinhos Bianca Veratti, a jornalista e sommelière Shirley Legnani e a chef Telma Shiraishi.

Quem, depois de assistir a um talk show, passear pela área de convivência (tanto no Rio como em São Paulo) poderá descobrir outras maravilhas de Portugal: no stand do Centro de Portugal há óculos de realidade virtual que permitirão uma viagem em 360 graus por quatro lugares diferentes da região, mostrando novidades como o hotel boutique TheVagar, em Belmonte, na serra da Estrela, o restaurante Mesa de Lemos do chef com estrela Michelin Diogo Rocha, na Quinta de Lemos (Dão), a fábrica de porcelana da Vista Alegre e preciosidades da histórica Universidade de Coimbra.

Foto Vinhos de Portugal no Rio. no Jockey Club vera moutinho

O stand do Alentejo, que tem como tema a sustentabilidade, é todo feito com materiais sustentáveis e haverá um jogo para testar os conhecimentos dos consumidores no que diz respeito à sustentabilidade nos vinhos.

A décima edição do Vinhos de Portugal conta ainda com a participação do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), com o apoio das Comissões Vitivinícolas do Alentejo, Lisboa, Dão, Tejo, Vinhos Verdes e Península de Setúbal, Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal e TAP Air Portugal. A água oficial é a Águas Prata, o hotel oficial é o Fairmont Rio, o local oficial no Rio é o Jockey Club Brasileiro e a rádio oficial é a CBN. A edição de São Paulo conta com a Cidade de São Paulo como anfitriã e SP Negócios como apoio institucional.

Toda a informação em www.vinhosdeportugal2023.com.br, Instagram: vinhosdeportugalbr_, e Facebook: @vinhosdeportugal.