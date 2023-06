Os portugueses são os que mais vinho bebem no mundo e a culpa é dos turistas

Bebem sobretudo tinto, mas consomem cada mais branco, rosé e espumante. Os portugueses beberam mais 14,3% em 2022 e reforçaram a liderança mundial no consumo per capita. Sábado: Fugas Especial Vinhos.

Em 2022, de acordo com o último relatório da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o mundo bebeu menos três milhões de hectolitros de vinho do que no ano anterior. Em contrapartida, os portugueses beberam mais cerca de 500 mil hectolitros. O que se passou? Já lá vamos.