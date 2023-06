Grandes brancos do Douro e do mundo em confronto

Na primeira festa Vinhos Brancos na Praça, Murça foi palco de uma prova que juntou brancos de renome mundial com vinhos feitos com uvas provenientes do concelho. A representação duriense saiu-se bem.

O concelho de Murça tem vindo a ganhar um protagonismo crescente nos vinhos brancos, apesar de o número de produtores locais ser, ainda, bastante diminuto. O seu potencial e prestígio, relacionados com a localização, o tipo de solos e as castas existentes (Códega do Larinho, Rabigato, Gouveio, Viosinho e mais umas quantas de vinhas velhas), medem-se pelo significativo número de produtores durienses de renome que compram lá uvas e pelos grandes vinhos que têm ali a sua origem. Vinhos como Coche (Niepoort), Guru (Wine&Soul), Quinta Vale D. Maria Vinha de Martim (Aveleda), CV-Curriculum Vitae (Van Zellers & Co) e Quinta de Porrais (Casa Santos Lima), entre outros, provêm de Murça e estão entre os melhores do país.