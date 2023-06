The Stone Terraces, um vintage a entrar na adolescência

Na Primavera de 2013, quando os vintages da soberba vindima de 2011 foram revelados, houve uma prova que surpreendeu. Um estreante da casa Graham's apresentava-se para brilhar entre os vintages de um dos anos mais geniais do último século. Chamava-se The Stone Terraces, era proveniente da Quinta dos Malvedos, em Foz Tua, e para lá de uma estrutura impressionante apresentava uma paleta de aromas e uma riqueza de sabores que, nas críticas que a Fugas fez na época, o colocavam no estatuto dos vintages “absolutamente geniais”. Por estes dias, a Graham’s lançou a quinta edição da marca com a data de 2021 e a adjectivação continua a fazer sentido.

