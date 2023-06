Manuel Vieira: “Tenho imenso amor pelo Dão”

Reformou-se da Sogrape há 12 anos, mas continua imparável. No Dão, no Douro ou em ambas continua a aplicar a sua visão irreverente e experimental aos seus projectos. Retrato de um enólogo com memória.

Manuel Vieira nasceu em casa de um enólogo, formou-se em Agronomia e seguiu as pisadas do pai até que chegou ao mundo do vinho no limiar da grande transformação iniciada na década de 1980. Passou pelos Verdes e pelo Douro, mas foi no Dão que deixou a sua marca e trilhou caminhos para que a região saísse do marasmo. A região que Manuel Vieira “ama” continua, ainda assim, longe de cumprir o seu potencial.