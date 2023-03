Como criar uma minifloresta? Passo 6: reúne os recursos

Este passo para a criação de uma minifloresta faz parte de um capítulo com o título: Planeia e Recolhe. Depois de desenhar a floresta e planear a rega, o guia recomenda reunir os recursos.

Porquê?

Para implementar uma minifloresta de crescimento rápido, são necessários alguns ingredientes muito especiais como: pessoas, plantas, sementes e composto. O objectivo é criar um ambiente de tal forma abundante, que o único recurso escasso será a luz solar. Assim, conseguirá gerar uma competição positiva (que promova a colaboração e sinergias) pelo crescimento e apropriação do espaço pelas plantas, garantindo uma alta taxa de sobrevivência inicial.

Por outro lado, para que o envolvimento da comunidade no dia da plantação seja eficiente e eficaz, é necessário que todos os recursos e ferramentas sejam reunidos a tempo. Esse dia, ou período, será um dos mais importantes momentos de celebração e reunião da comunidade - muitas das pessoas só aparecerão nesse dia e queremos garantir que, não só sejam integradas em tarefas, como tenham todas as condições para as realizar.

Foto Jacinto-dos-campos Renata Reynaud

Como?

Interage, no mínimo semanalmente, com as entidades parceiras ou fornecedoras dos recursos, de forma a garantir a encomenda, mas também o seu transporte. Em alguns casos terão transporte, noutros não. Averigua empresas locais que possam fazer esse serviço, caso necessário. É sempre uma boa oportunidade para criar novas parcerias!; Encontra um local abrigado e próximo da minifloresta onde guardar os recursos; Cria um formulário online para inscreveres as diferentes pessoas que virão à implementação e plantação da minifloresta.

Recursos:

Plantas;

Sementes;

Manta-morta;

Composto;

Ferramentas;

Material para o sistema de rega;

Argila para as bombas de sementes;

Computador.

Atenção! No caso das plantas, tenta que a encomenda e posterior transporte sejam o mais próximo possível do(s) dia(s) da plantação, de forma a garantir que estão o mais saudáveis possível. Também é importante optar por plantas com diversas idades (de um a seis anos) para que tenham vantagem no primeiro ano perante plantas invasoras.

Este guia foi promovido pela ONGD VIDA, no âmbito do projecto “1Planet4All – Empowering youth, living EU values, tackling climate change” com o financiamento da União Europeia (DEAR Programme) e do Camões, I.P. Facilitado pela 2adapt, em colaboração com Laboratório Vivo para a Sustentabilidade (FCUL), HortaFCUL, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Instituto dos Pupilos do Exército, URBEM, TOMA