Como criar uma minifloresta? Passo 11: acompanha a evolução

No passo "acompanha a evolução" aprendes a observar e anotar o crescimento da tua minifloresta para perceber como o espaço evolui e quais são as suas virtudes e necessidades.

Porquê?

Podemos perceber como está a evoluir a minifloresta através da monitorização da saúde das plantas. Assim, conseguimos envolver a comunidade na busca por conhecimento e respostas sobre a real eficácia destes locais e métodos. A monitorização poderá abranger diversas áreas, como a capacidade da minifloresta reter água da chuva, o efeito na temperatura, o número de pessoas que a visitam e de projectos criados. Na monitorização vegetal em particular, tenta responder a questões como: qual a espécie com maior taxa de sobrevivência? Que novas espécies de plantas apareceram? E de animais? Qual a zona (norte/sul) com maior taxa de crescimento? Que espécies têm maior crescimento no início da minifloresta? E após dois anos? Existem dados que podes recolher ao longo do tempo, obtendo, assim, uma visão detalhada da evolução do espaço, bem como das suas necessidades e virtudes.

Como?

A monitorização, a realizar a cada 6 meses (com uma monitorização inicial após a plantação), depende do conhecimento da área e das plantas presentes.

Recolhe os dados da seguinte forma:

Georeferencia cada planta no espaço com a ajuda da fita métrica. Regista, para cada planta, uma coordenada horizontal (x) e vertical (y); Para as espécies emergentes e trepadeiras, recolhe dados sobre a sobrevivência, altura e o diâmetro da base. Para as restantes, a sobrevivência, altura e o diâmetro da copa. Utiliza a ficha de monitorização dos anexos para registares os valores.

Sobrevivência – Registar se a planta está viva ou morta;

Altura – Medir desde a base à estrutura mais alta da planta, em linha recta, e registar;

Diâmetro da copa – Medir a distância entre os dois pontos mais distantes da copa e registar;

Diâmetro da base – Medir com a craveira, junto ao solo, a largura da base da planta e registar.

Recursos:

Mapa com os limites espaciais da minifloresta;

Fita-métrica;

Craveira;

Computador (opcional);

Ficha de monitorização;

Lápis e borracha.

Atenção! Esta tarefa pode ser uma forma de promover o contacto das turmas com as plantas! Poderá ser integrada no currículo de uma disciplina.

Este guia foi promovido pela ONGD VIDA, no âmbito do projecto “1Planet4All Empowering youth, living EU values, tackling climate change” com o financiamento da União Europeia (DEAR Programme) e do Camões, I.P. Facilitado pela 2adapt, em colaboração com Laboratório Vivo para a Sustentabilidade (FCUL), HortaFCUL, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Instituto dos Pupilos do Exército, URBEM, TOMA