Como criar uma minifloresta? Passo 12: vive a floresta

No Dia Internacional da Floresta chegamos ao passo final do guia "Miniflorestas para MegaAprendizagens". No fim deste caminho de aprendizagem os investigadores dão-te algumas dicas de como aproveitar e viver este espaço ao máximo.

Porquê?

Tudo culmina nesta derradeira tarefa: viver a floresta. A minifloresta fará parte da vida da comunidade, tal como a comunidade faz parte da minifloresta. Viver a floresta é organizar eventos no seu interior como aulas e workshops, é trazer a arte criando elementos decorativos, é utilizá-la como fonte de inspiração ou como objecto de estudo e aprendizagem.

Uma MiniFloresta para MegaAprendizagens é uma sala de aula ao ar livre. O resultado de um processo regenerador de transformação de um espaço subaproveitado da escola num lugar biodiverso. Parte da população mais jovem passa muito pouco tempo em contacto com a Natureza, começando a revelar sintomas resultantes desse défice. A minifloresta fornece um recurso de aprendizagem ao ar livre para complementar a educação em sala de aula nas várias disciplinas. Esta experiência beneficia toda a comunidade escolar, que adquire conhecimentos e competências para compreender o mundo natural, desenvolver uma relação mais saudável com a Natureza e entre si, e responder às suas preocupações ambientais de uma forma concreta.

Como?

Educação

Universidade: aproveita o espaço para concretizar uma tese de mestrado ou doutoramento ou mesmo para escrever artigo(s) científico(s) baseado(s) nas recolhas de dados.

Escola: integra a floresta em diferentes disciplinas, como por exemplo:

Biologia e Geologia: monitoriza a biodiversidade animal e vegetal;

Matemática: aprende estatística com os dados da Tarefa 11;

Estudo do Meio: passeia, regista e identifica novas espécies de plantas ou animais e aprende mais sobre ecossistemas;

Artes: cria exposições artísticas na minifloresta;

Música: promove aulas de música na minifloresta;

Qualquer disciplina: lembra-te que, seja qual for o tema, a minifloresta será sempre uma oportunidade para uma aula ao ar livre!

Comunidade

Passeia pelo espaço, observa o seu crescimento, convida gente que te é próxima, inspira-te na minifloresta, aprende mais sobre plantas e animais e envolve mais pessoas nesta rede de apoio para a criação de mais miniflorestas.

Recursos:

Material para a aula;

Caderno de registo;

Lápis.

Atenção! Deixem-se levar pela curiosidade e ideias de todo o grupo envolvido!

Este guia foi promovido pela ONGD VIDA, no âmbito do projecto “1Planet4All Empowering youth, living EU values, tackling climate change” com o financiamento da União Europeia (DEAR Programme) e do Camões, I.P. Facilitado pela 2adapt, em colaboração com Laboratório Vivo para a Sustentabilidade (FCUL), HortaFCUL, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Instituto dos Pupilos do Exército, URBEM, TOMA