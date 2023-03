Como criar uma minifloresta? Passo 9: bomba com sementes

"Bomba com sementes!" Este é o pedido dos investigadores neste último passo do capítulo Implemente e Conecta. Amanhã começa o quarto e último capítulo deste guia, com mais três tarefas para plantares a tua minifloresta.

Porquê?

Na Tarefa 7 cobrimos o solo com manta-morta para, entre outros benefícios, evitar o crescimento de espécies indesejadas. No entanto, esse efeito poderá afectar o estrato herbáceo trazido pelas plantas anuais nos primeiros anos da sucessão ecológica. Este estrato é fundamental nos primeiros anos para dar tempo às plantas permanentes de estratos superiores para crescerem.

Para isto, podem produzir bombas de sementes, pequenas bolas de argila, composto e sementes nativas, para lançar após a plantação, promovendo ainda mais os laços entre a comunidade! A argila absorve e acumula humidade e o composto fornece alimento, pelo que as sementes contidas nestas bolas, lançadas por cima da manta morta, têm alguma vantagem competitiva na germinação e desenvolvimento. As plantas irão crescer e florir na próxima primavera e os seus cheiros e cores irão atrair os insectos e os sons das suas sinfonias.

Como?

Coloca argila e composto no alguidar (aproximadamente 40% e 60% respectivamente), adiciona água e mistura; Manuseia e tenta fazer uma pequena bola (5-10 cm de diâmetro). Caso consigas, a mistura está pronta. Caso a bola ainda se desfaça, adiciona alguma argila e água; Após a mistura estar com a consistência desejada, volta a desfazer a bola e adiciona sementes. Mistura novamente; Agora com as sementes, faz bolas com o tamanho acima descrito e deixa secar durante algumas horas ao sol, em cima da lona; Depois de secas, lancem as bombas e celebrem!

A tarefa de produzir as bombas de sementes pode ser feita com antecedência, guardando-as num local seco.

Recursos:

Alguidar;

Composto;

Argila (vermelha, de preferência);

Água;

Sementes espécies nativas;

Lona.

Atenção! Após o lançamento das bombas de sementes, rega a floresta para que as sementes comecem a germinar!

Este guia foi promovido pela ONGD VIDA, no âmbito do projecto “1Planet4All Empowering youth, living EU values, tackling climate change” com o financiamento da União Europeia (DEAR Programme) e do Camões, I.P. Facilitado pela 2adapt, em colaboração com Laboratório Vivo para a Sustentabilidade (FCUL), HortaFCUL, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Instituto dos Pupilos do Exército, URBEM, TOMA