Como criar uma minifloresta? Passo 10: cuida do espaço

Entramos agora no último capítulo do Guia - Celebra e Potencia - onde vais preparar para manter a tua minifloresta saudável. O primeiro passo desta etapa é aprender a cuidar do espaço.

Porquê?

Muitos parabéns pela plantação da minifloresta! Agora que a floresta está a crescer, é preciso cuidar bem das plantas, especialmente durante os primeiros dois a três anos, para garantir que teremos uma minifloresta diversa, auto-suficiente e resiliente. Para isto, existem algumas tarefas a ter em conta: regar, mondar, podar, apanhar lixo, criar abrigos e interagir com a comunidade.

As primeiras três tarefas pretendem promover a saúde do solo e das plantas na fase inicial de crescimento. A limpeza evitará a vandalização e o desrespeito pelo projecto, dando tempo para a comunidade se apropriar e cuidar autonomamente da sua minifloresta. A criação de abrigos permitirá a residência de animais na minifloresta, fundamentais para o seu sucesso. A última tarefa permitirá reforçar os laços sociais entre as pessoas e o projecto. Este período, após a plantação, é mais uma oportunidade para integrar novas pessoas interessantes e interessadas!

Como?

Regar: Segue as indicações da Tarefa 5, garantido humidade constante no solo durante os primeiros meses.

Mondar: Investe muita energia nos primeiros três a quatro meses no controlo de relva ou outras invasoras que se comecem a apoderar do espaço. Organiza eventos semanais durante este período com a comunidade para controlar desde cedo estas plantas competidoras.

Podar: Durante os meses de inverno, poda as plantas que estejam a crescer para o caminho ou para os limites do espaço, de forma a controlar e direccionar o seu crescimento.

Apanhar lixo: Recolhe lixo que encontres no espaço semanalmente. Incorpora um caixote do lixo no espaço para sensibilizar a comunidade.

Criar abrigos: A criação de abrigos para anfíbios ou répteis, ou mesmo hotéis para insectos, irá potenciar a biodiversidade na minifloresta e promover a saúde das plantas através da interacção entre os diferentes elementos.

Interagir com a comunidade: Imprime e coloca o cartaz que explica o projecto na minifloresta e fala com as diferentes pessoas que vêm conhecê-la.

Recursos:

Cartaz explicativo do projecto;

Estrutura para colocar o cartaz;

Saco do lixo;

Materiais para abrigos e hotéis (pedras, troncos, canas);

Luvas;

Tesoura de poda.

Atenção! A monda é mesmo muito importante. Faz sessões regulares, retira as invasoras pela raiz e não as deixes alastrar nos primeiros meses.

Este guia foi promovido pela ONGD VIDA, no âmbito do projecto “1Planet4All Empowering youth, living EU values, tackling climate change” com o financiamento da União Europeia (DEAR Programme) e do Camões, I.P. Facilitado pela 2adapt, em colaboração com Laboratório Vivo para a Sustentabilidade (FCUL), HortaFCUL, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Instituto dos Pupilos do Exército, URBEM, TOMA