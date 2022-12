O mundo continua a girar: Sozinho em Casa e Música no Coração passam na TV este Natal

O mundo pode continuar a girar: Sozinho em Casa e Música no Coração vão passar na televisão este Natal, cumprindo tradições e juntando-se a outros favoritos dos programadores e dos espectadores para os dias das festas. Haverá O Amor Acontece, o Circo de Monte Carlo e até E.T. O Extra-Terrestre, espalhados pelos canais generalistas, temáticos e pelo streaming. Prendas novas serão Top Gun: Maverick, o filme mais visto nos cinemas portugueses em 2022 e a sua estreia em streaming, ou o novinho em folha Glass Onion: Um Mistério Knives Out na Netflix. A nostalgia cinéfila é servida com uma retrospectiva dedicada a Jacques Tati ou com o primeiro filme de António Cunha Telles, O Cerco. Até há alternativas ao bacalhau como Tubarão Branco, Natal Mortal.

A contagem está em curso e o filme em que uma família numerosa se esquece do pequeno Kevin em casa nas férias de Natal chega aos ecrãs portugueses pela 24.ª vez. Mais uma vez, será a SIC a exibir o filme (dia 24, 21h15), bem como a sua sequela, embora o canal não revele ainda em que dia e horário vai passar o segundo filme. Para já, todos os filmes Sozinho em Casa (uns atordoantes seis) estão na plataforma de streaming Disney+, cuja colecção de Boas Festas contém ainda os filmes e curtas Frozen ou uma selecção de episódios temáticos de séries como Os Simpsons ou Uma Família Muito Moderna.

É um paralelo cada vez mais comum, a da disponibilidade destes títulos on demand ou na televisão com hora marcada. O canal SyFy vai oferecer E.T., o clássico de Steven Spielberg que faz 40 anos (dia 25, 21h30), mas o filme também mora na plataforma SkyShowtime. É nela que se fará então uma das duas grandes estreias do Natal de 2022 no entretenimento doméstico, com Top Gun: Maverick a chegar em exclusivo ao novo serviço de streaming já dia 22.

Foto "Top Gun: Maverick"

A concorrente Netflix guarda para dia 25 a mini-série The Witcher: Blood Origin e o filme Matilda de Roald Dahl: O Musical, mas é logo dia 23 que mostra também em exclusivo o filme de Rian Johnson Glass Onion: Um Mistério Knives Out, com Daniel Craig e Edward Norton, sequela do popular Knives Out: Todos São Suspeitos (2019).

E há clássicos de Natal que brilham mais nos canais temáticos, como é o caso do também incontornável Música no Coração, que rodopia em vivaças colinas no dia de Natal no Fox Movies depois de em 2021 ter estado ausente das programações natalícias; também O Amor Acontece está de volta (dia 23, Fox Life). Este canal, que aliás celebra o Natal no Verão em ciclos extemporâneos mas muito vistos, exibirá desde o início até ao final do mês mais de 30 telefilmes de temática natalícia. Também a Netflix tem 48 filmes sob a temática “Favoritos das Festas”, entre os quais estão horas de uma lareira bem acesa com diferentes tipos de madeira; a HBO Max concorre com 35 minutos de uma lareira a crepitar e neve a cair no mundo de Harry Potter em Natal em Hogwarts: Lareira. (Nesta quadra haverá Harry Potter na televisão linear, mas no fim de ano.)

O circo, os hospitais, os nazis e o tubarão branco

Os canais generalistas revelam a sua predilecção pelo Circo de Monte Carlo com a RTP1 a passar um best of na tarde de dia 24 e a SIC a guardar para a manhã de 25 o mais recente espectáculo da companhia circense. A RTP1 tem uma tradição só sua, que repõe na tarde de dia 25 — o Natal dos Hospitais. Tal como a RTP1, a SIC espalha por estes dias emissões especiais dos seus programas de entretenimento e concursos. A TVI parece planear fazer o mesmo, mas até à hora de publicação deste artigo não revelou destaques da sua programação de Natal — salvo a repetição do telefilme português de 2021 A Consoada.

Como alternativa à programação tradicional, diferentes canais imaginaram o Natal à sua maneira. No Discovery, a fórmula de Verão “Shark Week” dá origem à exibição de Tubarão Branco, Natal Mortal (dia 24, 21h) — é que esta busca por um tubarão branco com mais de cinco metros na Califórnia é motivada pela morte do bodyboarder Thomas Butterfield precisamente a 24 de Dezembro de 2021.

A plataforma de streaming indie Filmin guarda pequenos presentes como Papel de Natal, de José Manuel Ribeiro, Inventário de Natal, de Miguel Gomes, ou Clandestino, de Abi Feijó. Já a RTP2 faz Uma Viagem pelo Cinema Francês com Bertrand Tavernier, estreando na noite de dia 25 o documentário que o próprio cineasta, que morreu em 2021, dedicou assim: “A memória aquece: este filme é um pedaço de carvão para noites de Inverno.”

Uns canais mais à frente, no Fox Movies, entre dia 24 e dia 25 passam cinco filmes de Jacques Tati, garantindo Playtime e a companhia do sr. Hulot nas celebrações. A RTP2 escolhe passar a meia-noite de 24 para 25 com a primeira longa-metragem do cineasta e produtor português António da Cunha Telles, que morreu no mês passado, O Cerco, filmando a Lisboa de 1969. Horas antes, o Fox Movies sugere Jojo Rabbit, de Taika Waititi, para acompanhar a consoada com nazis e humor negro.

Foto "Inventário de Natal", de Miguel Gomes DR

Para as crianças e os fãs de animação, o canal Panda passa A Ovelha Choné: O Voo Antes do Natal (dia 24, 23h30), ou Trolls ao fim da tarde do dia de Natal, entre muitos outros títulos. E o resto é uma grande amálgama de filmes, espectáculos e episódios temáticos de séries, uma espécie de roupa velha para todos os gostos da quadra.

Na tarde de 24 há Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson (TVCine Top), e ao fim da tarde começa uma Missão Impossível: Operação Fantasma para depois seguir para Missão Impossível: Nação Secreta no TVCine Action; à mesma hora afunda-se (alerta de spoiler) o Titanic no Fox Life. A RTP2 exibe o bailado A Rainha da Neve, com música de Nikolai Rimsky-Korsakov numa produção do Scottish Ballet, e o canal um dá mais circo, desta feita o da família Cardinali, para encetar a troca de prendas.

Saltando para o domingo de Natal, o TVCine Action enche-se com os filmes da DC Comics (que também estão pela HBO Max), o TVCine Top exibe êxitos de bilheteira recentes como Uncharted e a versão alargada de Homem-Aranha: Sem Volta A Casa e para rematar um fim-de-semana de potenciais exageros, os canais TVCine Emotion e Hollywood enviam mensagens pouco subtis: este último exibe os três filmes A Ressaca e no canal premium faz-se um Jantar de Idiotas.