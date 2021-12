Este será o 23.º Natal que Sozinho em Casa passa na televisão portuguesa

Quando a SIC exibir este ano — outra vez — o filme com Macaulay Culkin, serão 23 as vezes que o filme foi exibido nos canais abertos portugueses nas festas. A programação de Natal vai ter os convivas do costume como Harry Potter, bailado e Simpsons, mas é sob a estrela do streaming que se estreiam filmes que ainda estão nos cinemas: Encanto e Não Olhem Para Cima .

Sozinho em Casa é um dos campeões dos natais televisivos e este ano o rosto de Macaulay Culkin atinge novos píncaros: vai passar pela 23.ª vez nos canais abertos na altura das festas, segundo as contas do PÚBLICO. É obra para um filme com 31 anos, cujas exibições no cabo engrossam ainda mais este fenómeno. Mas o botão de “repeat” não se comprime só com a família McAllister: há maratonas de Harry Potter, um telefilme português na TVI, o Quebra-Nozes na RTP2 e, sinal dos tempos, novos filmes que passaram dos cinemas ao streaming em menos de um mês. Encanto, na Disney+, e Não Olhem Para Cima, o filme Netflix com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, estreiam-se ambos nas plataformas na véspera de Natal.