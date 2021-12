Dois anos depois, The Witcher está de volta

Foram quase dois anos de espera: a segunda temporada de The Witcher chega aos ecrãs através da Netflix nesta sexta-feira, 17 de Dezembro. Relata as aventuras de Geralt de Rivia, um “bruxo” caçador de monstros num mundo medieval povoado de todo o tipo de criaturas bizarras – humanos incluídos. À semelhança do que aconteceu na primeira temporada, que se estreou no final de 2019, há oito episódios que ficam disponíveis de uma só vez, a partir das 8h.