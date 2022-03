Onde é que já vi, li, ouvi ou joguei isto? Este é o tempo da “cultura da adaptação”

Há duas semanas que o filme mais visto em Portugal (e no mundo) é Uncharted, que parece um filme de aventuras à moda de Indiana Jones, mas é a adaptação de um videojogo de enorme sucesso. Entretanto, deverá estar a ser destronado por The Batman, uma personagem com tantas encarnações cinematográficas e televisivas desde o seu nascimento nos comics que é quase um exemplo acabado do eterno retorno da cultura pop aos lugares onde já foi (in)feliz. Em Fevereiro, a Paramount anunciou pelo menos sete séries que resultam de adaptações — dos livros de Patricia Highsmith, dos filmes Atracção Fatal ou Grease ou de videojogos incontornáveis como Halo —, e também bem mais de 25 títulos como Missão: Impossível, Star Trek ou Spongebob, baseados em livros e séries de TV. Entretanto, os podcasts são uma mina de ouro de onde brotam mais e mais séries e filmes. Esta “cultura de recombinação e adaptação” existe há muito, avisa o académico Robert J. Thompson, mas nunca foi tão porosa — e acelerada. A culpa, claro, é da Internet. Mas pode não ser (só) algo negativo.