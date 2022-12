Em prova: Brancos com madeira, harmonizações fantásticas

Há já muitos anos que acho que a região dos Vinhos Verdes é aquela com maior potencial para fazer grandes vinhos brancos. Os solos e o clima associados a castas únicas no mundo têm todo o potencial para que assim seja. Conforme os anos vão passando e os vinhos evoluem, com vinhas cada vez melhores e enologia moderna e actual, mais me convenço de que assim é, ao provar dezenas e dezenas de Vinhos Verdes que me enchem o palato, que me invadem o nariz com aromas fantásticos e tão diversos.

As principais castas brancas – alvarinho, loureiro, avesso, azal e arinto – dão resultados fantásticos, com vinhos cada vez mais conhecidos e apreciados. A que se juntam algumas outras castas mais raras, mas que têm vindo a surpreender mesmo alguns produtores.

A jovem vaga de viticultores e enólogos tem sido fundamental na pesquisa e experimentação, com belíssimos resultados. Mas já há alguns anos que muitos produtores e enólogos optaram também por estagiar vinhos brancos em madeira, ou mesmo fermentá-los em barrica, com resultados muitas vezes surpreendentes. Com adegas muito bem equipadas, para onde são encaminhadas uvas de qualidade cada vez melhor, a partir duma viticultura moderna – mas apoiada no conhecimento da grande tradição da região, que tem passado de geração em geração –, atingem-se hoje patamares de qualidade ao nível de qualquer outra região.

Não é por acaso que as vendas dos Vinhos Verdes, quer no mercado nacional, quer na exportação, têm vindo a subir de ano para ano, mesmo durante a pandemia. Abrindo novos mercados a cada ano que passa e sedimentando os já tradicionais – com Brasil e Estados Unidos à cabeça. Muito também pela dinâmica de muitos e muitos produtores, com visitas e participação em feiras e outros eventos, acompanhamento de clientes e visitas a mercados específicos, com o apoio da Comissão de Viticultura da Região.

A partir de vinhos-base com grande frescura e acidez, bastante fáceis de produzir na região, parte-se também para a elaboração de cada vez melhores espumantes, outro dos produtos de enorme sucesso da região. E não esqueçamos a grande tradição na produção de aguardentes vínicas e bagaceiras que, quando envelhecidas com tempo, muito tempo, em barricas velhas de madeira, atingem patamares fantásticos de qualidade.

Os brancos com madeira e a mesa

Ainda existe uma conotação negativa em relação aos Vinhos Verdes, quase como um carimbo de falta de qualidade. O que, além de injusto, é completamente falso. Gosto de fazer provas cegas com amigos e colegas, e, quando se trata de Vinhos Verdes, o gozo é ainda maior, pois a cada revelação as surpresas são imensas. As coisas estão a mudar e a evoluir, e graças a algumas destas castas, com alvarinho e loureiro à cabeça, cada vez mais consumidores têm sido atraídos e conquistados para o consumo de Vinhos Verdes. Então à mesa, estes são companhia acertada, até excelente, para uma cada vez maior variedade de pratos, entre cozinha tradicional e cozinha moderna.

Os Verdes com madeira, então, fazem harmonizações fantásticas, quer a acompanhar peixe fresco e mariscos simples ou cozinhados, como arroz ou açorda de marisco, quer como companhia tradicional de tantas e tantas receitas de bacalhau. Mas também como companhia de certas carnes conseguem ligações deliciosas. Por exemplo a tradição de bebê-los com fumeiro, umas azeitonas e broa de milho é algo que vem de trás e se vai perpetuar, tal a perfeição da companhia. Um alvarinho ou um avesso fermentados em barricas novas, a acompanhar cabrito ou anho assados no forno, é já bastante comum e só quem ainda não experimentou poderá achar estranho.

Os Vinhos Verdes, sobretudo estes trabalhados na madeira, são também óptima companhia para pratos de cozinha indiana ou tailandesa. E mesmo para pratos mais condimentados ou picantes, da variada cozinha mexicana ou brasileira, lá estão tantas soluções neste tipo de Vinhos Verdes. E o que dizer da comida japonesa, com sushi e sashimi à cabeça? Um avesso ou um azal, com alguns meses de estágio em madeira, poderão surpreender muitos apreciadores.

Para sobremesas doces, como a doçaria de ovos minhota, principalmente, que tal uma aguardente velha de Vinho Verde, com longo estágio em madeira, das melhores que se produzem por cá? Levemente refrescadas, dão maridagens a roçar a perfeição.

Até na noite de Natal, com o bacalhau e o polvo, batata com a pele, cenoura, couve troncha, grelos e ovos, tudo cozido, muito alho, azeite farto e toque de vinagre, são escolha acertada alguns destes Verdes de eleição. À vossa saúde!

Em prova Reserva de Sócios Loureiro 2017

Adega Cooperativa de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez

PVPR: 18,95 euros Bela interpretação da casta loureiro. Suave e elegante no nariz, com leve floral. Bem afinado na boca, acidez equilibrada, boa presença de fruta branca madura, levemente seco, com a madeira bem integrada. Para acompanhar um tradicional bacalhau à lagareiro. Ameal Reserva 2020

Quinta do Ameal

PVPR: 25 euros Muito elegante, com boas notas de fruta de caroço. Suave, mas com óptima estrutura, fruta bem presente, com muita frescura. Madeira muito bem integrada, levemente seco, com óptimo final. Acompanha linguadinhos fritos com arroz de legumes, malandrinho. Aveleda Manoel Pedro Guedes Reserva 2018

Quinta da Aveleda

PVPR: 65 euros Belíssimo nariz, poderoso mas elegante, leves notas de fruta branca madura. Na boca é intenso, bastante frutado, acidez vibrante a ligar o conjunto. Madeira excelente a dar-lhe óptima estrutura. Final muito longo. Camarão da costa cozido, apenas com umas pedras de sal grosso por cima, é boa companhia. Casa de Vilacetinho Avesso Reserva 2018

Casa de Vilacetinho

PVPR: 16,99 euros Uma casta bem interessante a proporcionar aromas austeros e sedosos, muito elegante. Na boca sobressaem apontamentos de madeira de qualidade, muito boa estrutura, leves notas de frutos secos e acidez intensa. Um vinho com final longo. Que liga bem com salmão fumado, sumo de limão e ovo cozido. Terroir Velho Mundo Alvarinho 2020

Casa Santa Eulália

PVPR: 20 euros

Aromas intensos, leves notas aciduladas a moldar o perfil, bastante frescura. Alguma fruta de caroço e notas leves de citrinos a dar alguma complexidade. Muito boa acidez a proporcionar muita frescura. Na companhia de camarão tigre grelhado, com piripiri e limão. Castelo Negro 350 Avesso 2018

Guapos Wine Project

PVPR: 11,50 euros Óptimo no nariz, com notas suaves de madeira e alguma fruta. A casta avesso a dar notas de fruta branca, gengibre, levemente mentolado. Grande estrutura, com o conjunto muito equilibrado, mas com muito boa acidez. Os anos de garrafa só lhe fizeram bem. Para acompanhar açorda de lavagante levemente picante. Cazas Novas Origem Avesso 2020

Quinta de Guimarães

PVPR: 20 euros Muito suave no nariz, com apontamentos de citrinos e leves notas de fruta branca. Na boca é intenso, encorpado, com acidez bem vincada. Muita frescura e madeira com presença afinada. Ainda a fruta bem presente, ligeiramente seco, com muito bom final. Um tradicional bacalhau à moda de Braga, frito com cebolada farta e batata frita às rodelas é companhia acertada. Condes de Barcelos Alvarinho & Loureiro Reserva 2021

Adega Cooperativa de Barcelos

PVPR: 3,79 euros Fruta bem presente nos aromas, levemente tropical, com bastante frescura. Na boca é elegante, mas intenso, notas de alperce, levemente citrino, com óptima acidez, madeira muito suave e grande final. Um vinho moderno. Para apreciar com um bom conjunto de sushi e sashimi, com bastante gengibre. Covela Avesso Reserva 2021

Quinta de Covela

PVPR: 6,50 euros Colheita muito recente, com a casta avesso muito bem trabalhada, apresentando belo floral no nariz, cheio de frescura. Levemente citrino, com notas de toranja e eucalipto. Madeira muito suave e final longo e apelativo. Propõe-se umas pataniscas de bacalhau com bastante salsa, na companhia dum arroz seco de pimentos. Marquês de Lara Reserva 2017

Soc. Agrícola Casa de Vila Nova

PVPR: 26,20 euros Já com alguns anos de garrafa, apresenta alguma fruta branca e notas de frutos secos. Intenso mas ao mesmo tempo suave e sedoso. Na boca tem acidez bastante equilibrada, seco, com madeira suave e elegante. Óptimo final. Uns filetes de tamboril com arroz de camarão vão muito bem com este vinho. Pequenos Rebentos Alvarinho 2020

Márcio Lopes

PVPR: 25 euros É mesmo um “alvarinho à moda antiga”, como diz o produtor. Nariz austero mas elegante com ligeiras notas de fruta branca. Grande ataque de boca, acidez no ponto, estrutura, mineralidade, notas cítricas muito leves. Grande final. Para acompanhar cabrito assado no forno com batata assada e arroz de forno com os miúdos do bicho. Quinta d’Amares Vinesa Alvarinho Barrica 2018

Quinta d’Amares

PVPR: 15 euros Aromas tropicais muito suaves, bastante sedoso. Na boca é seco, com a madeira bem trabalhada a dar-lhe boa estrutura. Ainda apresenta frescura, bem combinada com acidez intensa, boas notas limonadas e alguma mineralidade. Casa bem com uma posta generosa de pescada à Poveira. Quinta da Raza Family Collection N.º 1 2019

Quinta da Raza

PVPR:16,95 euros Já com algum tempo de garrafa, apresenta aromas elegantes e sedosos, com alguma evolução. Boa combinação de castas, a dar-lhe complexidade, alguma frescura e acidez bastante equilibradas. Madeira muito bem trabalhada, obtendo um conjunto com um belo final. Vai muito bem com vitela assada à moda de Fafe com arroz de forno. Quinta da Venda Limited Edition Grande Reserva 2020

António Camilo Caldas Pereira Leite

PVPR: 16 euros Um vinho moderno que apresenta aromas exóticos, elegantes, com bastante frescura. Na boca tem ligeiras notas de fruta branca e leve citrino. Madeira de qualidade a dar-lhe estrutura e equilíbrio. Um vinho com óptimo final. Para apreciar com lagosta suada à moda da Lourinhã, com arroz branco. Quinta da Venda Ad Aeternum 2020

António Camilo Caldas Pereira Leite

PVPR: 34 euros Apresenta aromas muito suaves de fruta de caroço, é aveludado e elegante. Na boca mantém a fruta, intenso, grande frescura, acidez equilibrada e madeira presente, mas bastante suave. Um vinho que ainda vai evoluir. Na companhia de amêijoas à Bulhão Pato. Quinta d’Amares Vinesa Loureiro Barrica 2018

Quinta d’Amares

PVPR: 15 euros Belos aromas, muito suaves, de fruta tropical, muito fresco, laivos de madeira suave. Redondo, com boa estrutura, grande equilíbrio entre frescura e acidez, ligeiras notas citrinas. Levemente seco, apontamentos de frutos secos, com final sedoso. Aprecia-se com bacalhau à espanhola, com molho farto, para molhar o pãozinho no final. Quinta de Balão Alvarinho & Loureiro 2015

Miranda & Novais

PVPR: 5 euros Apesar dos anos de garrafa, ainda apresenta notas de fruta tropical e alguma frescura. Na boca tem ligeiro pico, tradicional, notas simples de citrinos e maçã verde e boa acidez. Um Vinho Verde tradicional, a aguentar bem algum envelhecimento. Até vai bem com uns rojões à moda do Minho, com bastantes cominhos. Quinta de Carapeços Grande Escolha 2020

Quinta de Carapeços

PVPR: 9,70 euros Apresenta-se sedoso e delicado no nariz, com alguma fruta verde, kiwi. Na boca tem notas de madeira ligeiras, muito boa estrutura, a fazer a ponte para a acidez e frescura intensas. Citrinos e alguma mineralidade completam um conjunto muito elegante, que liga muito bem com uma posta alta de pescada fresca, de boa fritura, com arroz de coentros e salada de pepino. Quinta de Carapeços Reserva 2019

Quinta de Carapeços

PVPR: 11,60 euros Muito suave no nariz, com aromas de frutos secos e leves notas de limão. Na boca é bastante cheio, levemente austero, mas com óptima acidez e ainda alguma fruta e mineralidade. Um vinho que ainda vai evoluir na garrafa. Para apreciar a acompanhar um queijo de cabra amanteigado com compota de pimentos vermelhos dos Açores. Quinta do Regaínho Loureiro Barricas 2019

Soc. Agrícola Quinta do Regaínho

PVPR: 25,99 euros A casta a dar muito boa conta de si, apresentando aromas suaves e elegantes, com apontamentos florais e muita frescura. Na boca sobressai o citrino e notas ligeiras de eucalipto. Madeira muito bem integrada e final médio, mas desafiante. Vai bem com um caril de camarão bem picante. Quinta do Tamariz Garrafeira 2018

Quinta do Tamariz

PVPR: 25 euros Aromas modestos, suaves, com alguma frescura. Na boca apresenta boa acidez, com notas de maçã verde e algum citrino. A madeira está bem integrada, a dar alguma estrutura. Final seco e elegante. Filetes de bacalhau com arroz do mesmo serão boa companhia. Quinta do Tamariz Grande Reserva 2019

Quinta do Tamariz

PVPR: 16 euros No nariz apresenta-se muito elegante, sedoso, com leves notas de citrinos e ligeiro floral. Muita fruta branca e notas ligeiras de frutos secos. Bela acidez a dar-lhe ainda alguma frescura. Muito boa prestação da madeira, num final bastante elegante. A proposta é de bifinhos de porco bísaro grelhados com molho de azeite, alho e malagueta, mais batatas fritas aos palitos grossos. Quinta do Tamariz Grande Reserva 2017

Quinta do Tamariz

PVPR: 16 euros Nariz com notas de madeira intensas e alguns frutos secos. Na boca é austero, seco, com boa estrutura e alguma intensidade. Apesar de alguma acidez, madeira bem presente num final longo. Para acompanhar um galo estufado à moda do campo, com batata nova e ervilhas. Tojeira Grande Reserva 2019

Casa da Tojeira

PVPR: 12 euros É um Grande Reserva que apresenta aromas frutados muito suaves, com alguma elegância. Na boca tem ainda alguma fruta, com a madeira bem presente, notas de baunilha, seco, acidez contida e alguma finesse. Vai bem na companhia dum arroz seco de coelho com carqueja. Vinha Antiga Escolha Alvarinho 2019

Provam

PVPR: 11,90 euros Colheita de 2019, alvarinho de vinhas antigas. Aromas intensos de fruta variada, algum tropical, muito elegante. Na boca tem complexidade, grande estrutura e intensidade, com muita mineralidade. Belo equilíbrio entre acidez e frescura. Para apreciar com ostras frescas só com umas gotas de limão.

Este artigo foi publicado no n.º 7 da revista Singular.