O regresso às castas minoritárias

Subjugadas pela presença massiva de alvarinho, loureiro, e a omnipresente arinto (pedernã, como lhe chamam no Minho), nas brancas, ou a emblemática vinhão, nas tintas, a grande maioria das castas dos Vinhos Verdes vive actualmente numa espécie de letargia, nalguns casos mesmo fatal. Não parece, mas ao todo são ainda hoje quase meia centena (47) as castas aptas à produção de vinhos com Denominação de Origem (DO) Vinho Verde, com os números a mostrarem outra realidade que, aos olhos da actualidade, parece igualmente pouco verosímil: as tintas estão em maioria, somando 24 contra 23 brancas.

Um estudo recente do centro de experimentação e investigação da Comissão de Viticultura da Região, a Estação Vitivinícola Amândio Galhano, conclui que o abandono ou esquecimento a que foram votadas a maioria das castas decorre em grande parte do desaparecimento da pequena propriedade e da intensificação da cultura da vinha nos últimos 30 anos, que acabou por se concentrar num pequeno conjunto de castas.

Uma tendência de massificação dos Vinhos Verdes que a Estação quer contrariar com o plano de preservação que está a desenvolver a partir do acervo da sua vasta colecção ampelográfica. A par do apuramento e desenvolvimento de 14 castas exclusivas das nove sub-regiões – Monção e Melgaço, Lima, Cávado, Ave, Basto, Sousa, Amarante, Paiva e Baião –, a tarefa passa também pela avaliação das castas menos utilizadas e pela revisão da actual composição dos encepamentos.

Fruto de uma multiplicidade de terroirs, decorrente da extensão e diversidade da rede hidrográfica e da maior ou menor exposição ao Atlântico, a região sempre se caracterizou pelos vários microclimas e uma grande e rica variedade de castas. Muita coisa mudou entretanto, tanto na viticultura e adegas como no conhecimento enológico, e provavelmente muitas já deixaram de fazer sentido, mas o movimento de regresso já aí anda, e são cada vez mais os produtores a partir para a experimentação. Há, por isso, que os provar.

Dos tintos de alvarelhão com que Anselmo Mendes tem feito os apelativos Pardusco – e também um belo espumante – que emulam os históricos vinhos de Monção com que há séculos se iniciou a exportação de vinhos portugueses, à branca batoca que a Quinta de Santa Cristina tem engarrafado nos últimos anos na sub-região de Basto, ou a interessante expressão obtida na Casa de Paços (Cávado) com a casta fernão pires.

E muita atenção ao regresso da cainho, muito cultivada na Galiza, mas que do lado de cá do rio Minho há muito andava esquecida. Outrora conhecida como cainho de moreira, pela sua implantação em Moreira do Lima, parece estar de volta. E para causar impacto.

Em prova Quinta das Fontes Cainho branco 2021

Encontro das Fontes Soc. Agroturismo

Castas: cainho Muito rico nos aromas florais (flores brancas e silvestres), paladar frutado, frescura cítrica e mineral. Redondo e macio na boca (13,5% de álcool), com notas de frutos maduros (maçã e ameixa) em equilíbrio com as sensações de frescura cítrica, grande elegância, complexidade e intensidade, com final de boca muito longo e enriquecido por notas salinas. Grande vinho! Casa de Paços Fernão Pires branco 2021

Quinta de Paços

Castas: Fernão pires O floral típico da casta equilibra de forma perfeita com as notas cítricas, sensações de fruta madura e um toque de secura que lhe define o equilíbrio final. Com 11,5% de grau, na boca é fino e elegante, sempre muito fresco, carnudo e saboroso num interessante balanço entre as notas florais, algum fruto tropical, acidez e secura. O branco de Verão de belo recorte. Quinta de Santa Cristina Batoca branco 2021

Quinta de Santa Cristina

Castas: batoca Casta em regra pouco expressiva, tem neste produtor uma espécie de porto de abrigo onde tem sido vinificada com regularidade nos últimos anos. E com resultados satisfatórios, como que a querer contrariar fama de irregularidade que lhe é atribuída. Aos aromas de flores brancas e silvestres, associa uma acidez expressiva, com leve nota vegetal a induzir suave sensação de tanino. Rolan Cainho branco 2020

Rolan Explorações Vitivinícolas

Castas: cainho Sensações aromáticas de flores brancas e de algum vegetal, à mistura com fruta cítrica madura. Na boca tem paladar frutado, textura macia e acidez marcada. Final com prolongamento médio, ambiente fresco com notas de pimenta branca, que se envolvem com sensações vegetais, de espargos verdes. Quinta da Raza Gouveio branco 2021

Quinta da Raza

Castas: gouveio Vinho muito directo, que destaca a intensidade cítrica e sensações de pó de pedra, sobre os aromas vegetais, a fruta fresca e ácida. A frescura intensa é agreste, um ar de altitude que se cruza com sensações de vegetal seco, mas que bloqueia o lado mais maduro e redondo da fruta. Pardusco Private tinto 2017

Anselmo Mendes

Castas: alvarelhão Tinto de cor aberta, elegante, fresco e aromático. Sensações de groselha, perfume de fruto maduro, uma bela acidez e taninos delicados, num conjunto moldado pela fermentação e estágio de dois anos em barricas usadas, preservando a fruta e as sensações frescas. A nota dominante é o equilíbrio, fresco e saboroso, a harmonia entre a acidez e a elegância frutada. Exemplar. Quinta da Rabiana Private Colection Reserva tinto 2020

Quinta da Rabiana

Castas: touriga nacional Touriga nacional num exercício bem interessante, onde a expressividade da fruta combina com intensidade, extracção, complexidade e acidez. Tudo intenso, mas tudo em equilíbrio e harmonia, num vinho claramente ostensivo e desafiante. Cor rubi intensa, fruta azul expressiva, 14% de volume de álcool, frescura marcante e tanino afirmativo. O rótulo dá conta de fermentação espontânea em lagares de granito, seguindo-se seis meses de estágio em carvalho francês para amaciar os ímpetos. Vale a pena provar. Terroir Velho Mundo Rosé Touriga Nacional 2021

Casa Santa Eulália

Castas: touriga nacional Cor rosada, aroma frutado intenso, com notas de framboesa e sensações vegetais. Fino e elegante na boca, destaca o sabor frutado, acidez viva, expressão frutada com tanino e leve adstringência. Final seco, com prolongamento fresco e saboroso.