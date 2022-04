Em prova: Alvarinho mostra os seus trunfos

Quinta do Tamariz Alvarinho Reserva

Vinho Regional Minho branco 2019 (13,5%)

Sociedade Agrícola Quinta de Santa Maria

11,50 euros

Amarelo-dourado. Aromas de nêspera madura, em contraponto perfeito com impressões de flores brancas. Boca equilibrada, frescura vibrante. Final longo e salino. Excelente desempenho com sushi e sashimi.

Soalheiro Reserva Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (13%)

Vinusoalleirus

25 euros

Este vinho é um bom exemplo de aplicação de estágio em barrica, no bom ponto e sem prejudicar a franqueza da casta, que neste terroir é grande. Muita frescura e equilíbrio. Pratos mar-terra como porco com amêijoas irão bem.

Deu la Deu Alvarinho

Monção e Melgaço branco DOC Vinho Verde branco 2020 (13,5%)

Adega Cooperativa de Monção

6,50 euros

Tem grande tradição este título, trata-se de um valor seguro, com lugar cativo na restauração quotidiana, acidez bem trabalhada e as notas frutadas que não dispensamos nos bons exemplos da casta. Excelente com peixe grelhado.

Quinta de Carapeços Alvarinho

Vinho Regional Minho branco 2020 (13,5%)

Quinta de Carapeços

9 euros

Sofisticação acrescida, orla de notas terrosas de cogumelos frescos a complementar o perfil cítrico que forma a base de sabor do vinho. Encontra particular bondade nas ligações com pratos de arroz, por exemplo arroz de marisco.

Quinta São Gião Alvarinho Colheita Seleccionada

Vinho Regional Minho branco 2020 (13%)

Sociedade Agrícola São Gião

11 euros

Provém de um terroir marcadamente mineral, alguma austeridade na boca, o que é indicativo de futuro promissor, dado o equilíbrio de boca que mostra. Indicado para acompanhar queijos de ovelha de pasta mole.

Reserva dos Sócios Alvarinho

Vinho Regional Minho branco 2019 (13%)

Adega Cooperativa Ponte da Barca e Arcos Valdevez (13%)

18 euros

Tudo é intencional neste vinho, e é fácil esquecermos que estamos perante um vinho de adega cooperativa, tal a força e nobreza que mostra em todos os momentos da prova. Brilhante com capão à Freamunde.

Via Latina Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2021 (12,5%)

Vercoope

7 euros

Muito aberto na cor, apresenta um perfil aromático eminentemente cítrico com toques florais. Boca muito fresca, ganha quando se deixa abrir no copo e se renuncia a servi-lo demasiado frio. Bom parceiro de petiscos fritos.

Quinta da Lixa Reserva Alvarinho

Vinho Regional Minho branco 2016 (13%)

Quinta da Lixa

14 euros

Um vinho em que casta e terroir se pronunciam par a par, por um lado a fruta madura de caroço, por outro a forte mineralidade, cheia de impressões salinas, a construir um vinho talhado para a mesa, desde caldeiradas a ensopados.

Rebouça Grande Escolha Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2019 (13%)

Luís Euclides F. Rodrigues

15 euros

Património frutado vastamente dominante, forte tropicalidade com uma orla de ervas aromáticas frescas que tornam o vinho distinto pela força e elegância. Parceiro eficaz de peixe assado no forno e de pratos gratinados.

Encosta da Capela Reserva Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (13,5%)

José Manuel Fernandes

7,50 euros

Aromas florais e cítricos. Boca a mostrar notas de dióspiro e chocolate branco, conjunto agradável. Final médio e copioso, sem perder o equilíbrio. Afinidade forte com pratos marítimos como robalo com algas no vapor.

VG Alvarinho Reserva

Vinho Regional Minho branco 2019 (13%)

Quintas de Vila Garcia

12 euros

Dourado aberto, aromas cítricos secundados por notas de chá verde e evocações de pistácio que tornam o conjunto atraente. O estágio em madeira configura-o para pratos de tacho como lebre com feijão.

Portal do Fidalgo Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (13%)

PROVAM

7 euros

Um projecto ímpar que o mercado acolheu com entusiasmo. Alvarinho na sua expressão mais plena e matizada, forte mineralidade e aptidão gastronómica distinta. Indicado para peixe grelhado na brasa.

Foral de Monção Reserva Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (13%)

Quinta das Pereirinhas

12 euros

Tudo muito afinado neste vinho, a começar na acidez penetrante e ao mesmo tempo elegante, passando por um meio de boca cheio e copioso, terminando salino e equilibrado. Ideal para um risoto de cogumelos.

Pequenos Rebentos O Caminho Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (13%)

Márcio Lopes

19 euros

Está aqui um alvarinho saído das mãos e do talento de um dos seus mais afoitos intérpretes. Funciona ao mesmo tempo como carta de intenções do autor em relação à casta. Brilhante com vitela assada com trufas.

Barão do Hospital Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (13,5%)

Falua

15 euros

Integrado no projecto Falua há relativamente pouco tempo, é já um bom demonstrador da casta alvarinho num dos seus mais expressivos solos. Grupo de amargos bem construído, ambiente floral e salino agradável. Bom com tempura japonesa.

Casa Santa Eulália Alvarinho

Vinho Regional Minho branco 2021 (13%)

CSE

8 euros

Fruta de caroço e flores silvestres são o primeiro contacto com um vinho que dá muito prazer a beber. Boa relação preço/qualidade, muita personalidade. Configuração excelente para petiscos, queijos e enchidos.

Maria Bonita Nostalgia Alvarinho

DOC Vinho Verde branco 2019 (13,5%)

Lua Cheia em Vinhas Velhas

8 euros

Enologia de primeira linha, aliada ao conhecimento da casta e seu elevado potencial. Copioso na boca, consegue manter viva a acidez perante gastronomia diversa e de temperos fortes. Bom desempenho com caril tailandês.

Rolan Alvarinho

Vinho Regional Minho branco 2020 (13%)

Rolan

8 euros

Vinho flexível à mesa, graças à força e frescura que apresenta. A tipicidade do alvarinho está bem presente nas notas tropicais e confitadas que desenvolve, e a acidez bem trabalhada que possui aproxima-o muito da mesa petisqueira.

Casal de Ventozela Alvarinho

Vinho Regional Minho branco 2019 (12,5%)

Sociedade Agrícola Casal de Ventozela

11,50 euros

Frutado intenso e vibrante, a mostrar pêssego e limão numa base salina e fresca. Trabalha bem em conjunção com tomate em saladas cruas ou quentes, integração geralmente boa com pratos da cozinha tradicional italiana.

Cortinha Velha Alvarinho

Reserva DOC Vinho Verde branco 2020 (12,5%)

Cortinha Velha II

9 euros

Vinho proveniente de um micro-terroir muito específico, vinhas no espaço circundante da casa de família. Tonalidades terrosas impressionantes, a que se junta fruta madura de caroço e forte expressão floral. Muito bom para caril à goesa.

Aveleda Parcela do Roseiral Alvarinho

Vinho Regional Minho 2019 (13,5%)

Aveleda

20 euros

O trabalho de fundo feito pela Aveleda nas suas propriedades revelou terroirs de grande fôlego, com uma invulgar identidade multiforme da casta alvarinho. Vinho poderoso e atraente orientado para a mesa da caça, a ligar bem com perdiz estufada.

Casa do Capitão-Mor Reserva Maceração Alvarinho

Monção e Melgaço DOC Vinho Verde branco 2020 (14%)

Quinta de Paços

16,50 euros

Alvarinho de grande complexidade e que dá muito prazer a beber. Como o nome sugere, o contacto pelicular resultou em estratificação acrescida e compleição gastronómica. Muito bom com cozinha indiana.

Quinta da Calçada Alvarinho

DOC Vinho Verde branco 2021 (13%)

Agromota

10 euros

Cítrico e floral no primeiro contacto, abre no palato impressões salinas que ficam na memória. Muito flexível à mesa graças a essa abrangência de possibilidades. Muito eficaz com peixes fumados e escabeches diversos.