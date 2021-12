Em prova: Tintos que despertam paixões

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA VINHÃO RESERVA 2020

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA

6,90 euros

O vinhão numa versão contemporânea, mais macio, menos acidez, e passagem por barrica a conferir suavidade. Extracção controlada da cor, tanino suave e fermentação maloláctica. O vinho permanece em contacto com borras finas até ao engarrafamento. Boca redonda, frutos vermelhos macerados, refrescante, macio e elegante.

VIA LATINA GRANDE RESERVA 2018

VERCOOPE

9 euros

Cor profunda, frutos vermelhos e pretos, com aromas vinosos e algum vegetal. Complexo, encorpado e intenso, equilibrado e afirmativo, boa secura, frescor salino, com taninos polidos e elegantes, final de boca saboroso e prolongado. Boa e enriquecedora evolução. Está no ponto ideal de consumo.

QUINTA DE CARAPEÇOS VINHÃO 2020

QUINTA DE CARAPEÇOS

9,90 euros

De cor vermelha muito fechada e nariz intenso, denso e muito gordo na boca. Notas de frutos silvestres, intensas e muito limpas, muita frescura, acidez domada, mais largura do que comprimento de boca. Intenso, crocante e encorpado, com taninos ainda bem vincados mas cheios de sabor. Uma juventude pujante que algum tempo de garrafa vai certamente potenciar.

ADEGA DOS LEÕES GRANDE ESCOLHA 2020

ADEGA DOS LEÕES

4,50 euros

Profundo na cor opaca, revela no nariz notas de frutos vermelhos e negros. Na boca é estruturado, com taninos e acidez afirmativa. Alguns amargos e vegetal a envolver a fruta intensa, sensações de tinta-da-china, num vinho de grande personalidade, intensidade e frescura ácida. Uma juventude pujante.

AJTS ESCOLHA 2020

AJTS VINHOS

5,90 euros

Cor retinta profunda, aroma de fruta madura e chocolate negro. Boca profunda e intensa, muito gordo, com frutos silvestres, muita frescura e intensidade. Textura densa e macia, quase se mastiga, sensações de fruto maduro, também terrosas, sabor suculento, com tanino envolvente e afirmativo, num contexto poderoso e superlativo.

MADRINHA GRANDE ESCOLHA 2020

ADEGA DOS LEÕES

6,50 euros

Opaco, gordo e grande frescura ácida. Boca redonda, grande intensidade na expressão frutada, com a doçura da fruta em compota com a acidez marcante. Paladar com ginjas, bagas e algum fruto negro, associado a manifestações de vegetal fresco, taninos afirmativos e final prolongado dominado pela expressão frutada. Precisa de algum tempo para sossegar.

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA RESERVA DE SÓCIOS 2020

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA

15 euros

Cor rubi intensa, grande evidência (quase exagero) de frutas vermelhas, muito floral e alguma baunilha a denunciar o estágio em madeira. Grande volume de boca e complexidade, paladar intenso e muito fresco, com notas de bagas e ginjas, ainda com manifestações de doçura e fumados da barrica. O tempo vai fazer-lhe bem.

TERRAS DE FELGUEIRAS VINHÃO 2020

VERCOOPE/TERRAS DE FELGUEIRAS

3,50 euros

Cor violeta brilhante, aroma muito floral e notas cítricas. A fruta silvestre domina o sabor, limpo e intenso. Corpo estreito e estrutura mediana a denotar fruta pouco madura. Final com prolongamento médio, intensidade fresca e notas vegetais.