Avesso: Elegância e harmonia à mesa

Os vinhos da casta avesso são elegantes, frescos, um pouco mais volumosos do que os das suas congéneres da Região dos Vinhos Verdes. No seu aroma salientam-se notas florais e minerais, de fruta citrina e de caroço e algum fruto seco e mel à medida que caminham no tempo. Na boca são um pouco mais encorpados do que os vinhos das outras castas brancas da região, e são elegantes e harmoniosos.

A última vez que escolhi um deles na ementa de um restaurante ainda decorriam as férias do tempo quente. Era Setembro, estava no Algarve e tinha pedido lulas fritas em azeite, um prato simples, apenas temperado com alho e coentros, mas muito saboroso quando o sabem fazer. O vinho da casta avesso foi escolhido quase ao primeiro olhar. E não foi só um grande companheiro do prato de lulas, mas também do saboroso e rico arroz de marisco que o resto da família comeu.

A casta avesso é uma das mais nobres da Região dos Vinhos Verdes, com o alvarinho, o arinto, o loureiro, o azal e a trajadura. A sua plantação concentra-se no limiar da região do Douro, sobretudo nas sub-regiões de Baião, Resende e Cinfães, onde encontra as condições mais favoráveis para se desenvolver e produzir os vinhos que expressam melhor as características distintas que a variedade pode oferecer a quem os aprecia. Mas a casta avesso também se dá bem quando loteada com arinto, trajadura ou loureiro, acrescentando complexidade aromática e corpo aos lotes.

É uma variedade que se dá melhor em solos de origem granítica, mais secos e menos férteis, do que as outras castas da região dos Vinhos Verdes, e que amadurece com mais dificuldade acima dos 300 metros de altitude. Neste caso, pode entrar em lotes com outras variedades ou ser espumantizada.

Os seus vinhos, elegantes, frescos e harmoniosos, casam bem com pratos de peixe e marisco cozinhados, incluindo massas, arrozes e cataplanas e por aí adiante, desde que não incluam temperos muito fortes.

Aqueles que têm um pouco mais tempo de vida podem ser também bons parceiros de saladas de peixe e frango, queijos e mesmo presunto serrano, assumindo que são servidos à temperatura certa – entre os 8 e os 10 graus centígrados no copo –, como é evidente.

Os vinhos em prova ESCULPIDO 2018

A&D WINES

22 euros

Vinho de aroma elegante, fino, com notas de fruta branca madura, ameixa branca e frutos secos. Na boca é fresco e elegante, envolvente, com final longo e persistente. Sugiro a companhia de uma canja de garoupa e bivalves. COVELA AVESSO 2020

LIMA & SMITH

8 euros

No aroma salientam-se notas florais e de fruta branca, alguma mineralidade e fruto seco. Boca com corpo, final longo e seco, com notas de marmelo cozido. Recomenda-se a parceria de lulas ou choquinhos fritos com azeite, alho e coentros. ABCDARIUM AVESSO 2020

AB VALLEY WINES

7 euros

O aroma é fresco, com notas de ameixa branca, pêra e alguma palha seca. Envolvente, com corpo e final longo com notas de fruta branca cozida e palha seca, é um branco para a companhia de santola ou sapateira cozidas. COVELA RESERVA AVESSO 2020

LIMA & SMITH

13 euros

Vinho de aroma marcado pelas notas de fruta branca, minerais e de madeira, com alguma estrutura na boca e final longo e persistente, com apontamentos de fruta branca cozida. Sugiro uma dourada ou um pargo assados no forno. CURVOS AVESSO 2020

QUINTA DE CURVOS

7 euros

Vinho de aroma fresco, elegante, com notas de fruta branca e de caroço. Na boca tem estrutura, boa acidez e final marcado por notas de fruta citrina e de fruta branca cozida. Para companhia, rissóis camarão com salada russa. QUINTA DE SANTA TERESA AVESSO 2020

A&D WINES

17 euros

Aroma com algum floral, fruta citrina madura e notas minerais. É um vinho fresco e elegante na boca, longo e persistente, com notas de fruta citrina no final. Um vinho para a companhia pastéis de bacalhau com arroz de bivalves. QUINTA DA RAZA COLHEITA SELECIONADA AVESSO 2020

QUINTA DA RAZA

7 euros

Aroma marcado por notas citrinas e minerais, mais um toque de azeitona e folha seca, é fresco, com algum corpo na boca e um final longo e persistente. Casa bem com conquilhas ou amêijoas à Bulhão Pato. CASA SANTA EULÁLIA AVESSO 2020

CASA SANTA EULÁLIA

7 euros

Vinho de cor palha, com notas de fruta branca e fruta branca cozida. Na boca é fresco, com boa acidez e final longo com notas de maçã assada. Uma boa companhia para peixes grelhados e gambas cozidas, por exemplo.

Este artigo foi publicado no n.º 3 da revista Singular.