Das levadas da serra aos vinhos da Tojeira

Apesar de Cabeceiras de Basto ainda não ter convencido a UNESCO de que o mosteiro barroco de São Miguel de Refojos deve ser património da humanidade, é incontestável a riqueza natural da região. Luís Freitas conhece-a bem, daí que a visita, ainda que levando o vinho como propósito, comece em plena Serra da Cabreira, com água por todos os lados – para dar a sentir toda a experiência que a Casa da Tojeira pretende proporcionar.

Com tradição que remonta ao século XVII e um claro investimento no turismo e nas vinhas desde os anos 1980, a Casa da Tojeira tem apostado no enoturismo e nos “parceiros certos”, assegura Luís, em jeito de apresentação do operador com quem colaboram em programas de natureza – o Projecto Raízes, do biólogo Nuno Rebelo, que cresceu a brincar na Cabreira e regressou às raízes focado em partilhar um outro olhar sobre a serra, através de caminhadas guiadas.

Luís Freitas tenta explicar que a experiência dos vinhos vai muito para além das provas em si e visitar as vinhas não mostra Basto como um todo. É Nuno que esclarece: “É difícil vender o território.” Com o Gerês e o Alvão ali ao lado, é essencial trabalhar em rede. O mosteiro, por exemplo, é um ex-líbris, mas, acredita, só é possível atrair mais turismo para Cabeceiras se a aposta passar pela “triangulação com o turismo de natureza e a gastronomia”, vinhos incluídos.

Foto Trilho da Levada de Víbora (Serra da Cabreira, Cabeceiras de Basto) Anna Costa

Guiados pela água

O quilómetro zero da caminhada é junto da minibarragem do Oural, construída com águas da levada para protecção contra os incêndios. A levada, essa, foi ideia de D. Dinis, que durante as suas caçadas na Cabreira percebeu o potencial hídrico da serra e decidiu canalizar a água para regadio.

Do Oural, sobe-se para Moinhos de Rei. Se seguirmos a levada, que nesta zona acompanha o trilho durante três quilómetros, os moinhos começam a aparecer. São mais de 30 e já há projectos para que alguns voltem a funcionar. Nas centenas de metros que se seguem, são eles que marcam o cenário, a par de bétulas, medronheiros e cedros. O som da água casa com o silêncio. Há que puxar por Nuno: se lhe perguntarem mais sobre a fauna e flora da Cabreira, a visita pode prolongar-se e é certo que, no fim, a percepção daquilo que nos rodeia é outra.

A escassez de tempo ditou uma caminhada em versão reduzida pelo trilho da Levada de Víbora (é assim mesmo, Nuno faz questão de corrigir: “de” e não “da”). Na sua totalidade, é um percurso circular de 11 quilómetros com dificuldade moderada, talvez devido à subida para o miradouro de Porto D’Olho, de onde se obtém uma impressionante vista de 360 graus. Recentemente, a autarquia de Cabeceiras criou a Rede de Miradouros do concelho para desenhar um roteiro de contemplação do território. De Porto D’Olho, avistam-se algumas das aldeias que valerá a pena visitar: Busteliberne, Uz e Torrinheiras, a mais de 1000 metros de altitude. Agora, contudo, é tempo de conhecer a Tojeira.

Casa da Tojeira, Cabeceiras de Basto Anna Costa Casa da Tojeira, Cabeceiras de Basto Anna Costa Luís Freitas, Casa da Tojeira, Cabeceiras de Basto Anna Costa Fotogaleria Anna Costa

Nobres terras da Tojeira

O imponente solar da Tojeira dá as boas-vindas a quem entra na propriedade. O edifício nobre, envolvido por 20 hectares de vinha, apresenta uma varanda que convida a perder o olhar no verde que o rodeia. Vale a pena começar a visita pela sala-museu do vinho, que conta a história da produção da quinta. Foi nesse espaço que tudo começou – até há 10 anos, era nos lagares que ali persistem que o vinho tinto era pisado. O tenente Bernardo, original proprietário, deixou todos os seus bens a dois sobrinhos. Um deles, Mário Sousa, acabou por assumir a quinta, criar a marca Tojeira e potenciar toda a herança cultural e vitivinícola.

Nos anos 1980, a aposta no turismo de habitação trouxe muitos estrangeiros ao solar, especialmente holandeses que depois acabariam por investir na região. A casa principal tem sete quartos e a casa dos caseiros foi adaptada para receber grupos, com cinco quartos disponíveis. O enoturismo faz parte da estratégia da Tojeira desde há quatro anos, mas, segundo Luís Freitas, é por aí que irão continuar a explorar o potencial do negócio – as refeições vínicas, por exemplo, são um dos projectos a que vale a pena ficarmos atentos.

Quanto aos vinhos, arinto, azal, trajadura e loureiro são as castas dominantes e dão corpo ao clássico Tojeira Premium, produzido desde a década de 1980 e que ocupa a maior parte da produção, sendo também o vinho mais comercializado pela marca. Tem o perfil de um verde jovem, leve e fresco. O monocasta de loureiro é mais seco, “característica da influência mais continental da sub-região de Basto”, esclarece Luís Freitas.

Para ele, há um importante trabalho na “desmistificação” dos verdes jovens. Os produtores, sublinha, têm vindo a apostar em vinhos mais estruturados, com potencial de guarda, “envelhecidos em barrica de carvalho francês com estágio mínimo de 12 meses”, acrescido de estágio em garrafa. “São vinhos muito gastronómicos e que têm outra complexidade.” Também no mundo dos vinhos, a paciência é uma virtude.

Roteiros turísticos e animação científica Foto Do laboratório de biologia para as raízes na serra, em 2014 Nuno Rebelo (na imagem) e a sua mulher, que se apaixonou pela terra, decidiram criar um projecto para caminhadas, trails e outras actividades de exploração pedestre na Cabreira, mas não só. As caminhadas mensais começaram com meia dúzia de pessoas e hoje chegam a juntar “mais de 800”. É possível pensar em programas em contexto de team building, planear uma caminhada com pausa para meditação e, em breve, vão começar a promover caminhadas aquáticas. Mesmo nos programas que seguem trilhos como o da Levada de Víbora, há sempre espaço para gerir o percurso durante a própria caminhada, dependendo do tipo de grupo e até da meteorologia. Os pacotes combinados com estada ou visitas à Casa da Tojeira são previamente ajustados aos grupos de participantes. Em todas, há reforço alimentar ou piquenique com produtos regionais (vinho verde incluído). Projeto Raízes

Tel.: 93295045

Programas desde 25 euros/pessoa (mín. 2 pessoas)

Web: projetoraizes.pt