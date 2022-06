Varíola-dos-macacos: Portugal soma mais 18 casos e ultrapassa 200 infectados

Portugal ultrapassou esta quinta-feira os 200 casos confirmados de varíola-dos-macacos – é o terceiro país no mundo a superar esta marca. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou mais 18 pessoas infectadas em território português (são agora 209), todos homens e a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com a autoridade de saúde portuguesa, todos os casos estão estáveis e a receber acompanhamento clínico. Portugal continua a ser o país com mais casos confirmados por milhão de habitantes.

Esta quarta-feira, a DGS tinha voltado a admitir a possibilidade de administrar vacina contra a varíola humana para conter a transmissão de varíola-dos-macacos (vírus monkeypox, ou VMPX).

“Vamos acompanhando a situação, vamos vendo a gravidade dos casos e vamos sempre medindo o risco e o benefício de utilizar estas vacinas, sempre com abertura suficiente. Se for necessário, usaremos esta estratégia para tentar conter cadeias de transmissão”, apontou Graça Freitas, esta quarta-feira, em conferência de imprensa sobre a campanha de vacinação de Outono-Inverno contra a covid-19 e a gripe.

Recorde-se que não existe ainda uma potencial estratégia de vacinação para o VMPX definida, sendo que a informação existente remete para a Comissão Técnica de Vacinação, que se encontra a estudar o assunto.

Conforme confirmado há duas semanas, Portugal entrará na compra conjunta da União Europeia de vacinas de terceira geração. Noutros países, como o Canadá ou o Reino Unido, já começaram a ser vacinados contactos de risco e profissionais de saúde como forma de contenção das cadeias de transmissão.

Graça Freitas apontou ainda, na quarta-feira, que os casos de infecção não têm apresentado gravidade, o que torna menos necessária “uma estratégia agressiva de vacinação”.

Brasil e Grécia com casos ligados a Portugal

Com mais de mil casos confirmados em países onde a doença não é endémica, continuam a surgir países com pessoas infectadas pela primeira vez na sua história. A Grécia detectou o seu primeiro caso de VMPX num viajante que tinha estado em Portugal recentemente.

Também no Brasil, que conta com quase uma dezena de casos suspeitos, um homem de 41 anos que esteve recentemente em Espanha e Portugal aguarda a confirmação de diagnóstico. No entanto, as autoridades de saúde da cidade de São Paulo emitiram um comunicado sobre o caso suspeito, adiantando que os primeiros sintomas surgiram a 28 de Maio e que o homem está em isolamento no hospital da cidade.

As autoridades de saúde brasileiras afirmaram ainda que estão ainda a aguardar a confirmação de infecção de uma mulher de 26 anos, que esteve hospitalizada.