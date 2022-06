Saunas e viagens ao estrangeiro apontadas como locais de exposição nos casos portugueses

Os primeiros sintomas de varíola-dos-macacos em Portugal remontam a 29 de Abril. Esta é uma das conclusões do primeiro estudo descritivo dos surtos que já infectaram mais de 850 pessoas em países onde a doença não é endémica. Liderado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), o trabalho descreve o que sabemos do percurso do vírus entre 29 de Abril e 23 de Maio, adicionando ainda informação sobre potenciais pontos de exposição agora identificados em Portugal: saunas usadas para encontros sexuais, viagens ao exterior do país e contacto com estrangeiros.