Portugal com mais 14 casos de varíola-dos-macacos. São agora 37 em todo o país

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta segunda-feira, que foram identificados mais 14 casos de de varíola-dos-macacos (também conhecido como VMPX, vírus monkeypox).

São agora 37 casos em todo o país e aguardam-se resultados relativamente a outras amostras. Há casos nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

“Entre as amostras disponíveis, foi identificada, através de sequenciação, a clade (subgrupo do vírus) da África Ocidental, que é a menos agressiva”, pode ler-se no comunicado da DGS.

A DGS recomenda que as pessoas com “lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço” procurem aconselhamento clínico.

Os sintomas de varíola-dos-macacos são geralmente leves e não causam doença grave na maioria dos infectados. No entanto, os primeiros sintomas incluem febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares, o inchaço dos nódulos linfáticos ou cansaço extremo. Um sintoma comum, entre um e cinco dias após a febre, é o desenvolvimento de erupções cutâneas na cara e no corpo.