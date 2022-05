Varíola-dos-macacos: quão preocupados devemos ficar?

Em Portugal, o surto de varíola-dos-macacos (também conhecida como vírus monkeypox, ou VMPX) já não está circunscrito a Lisboa e Vale do Tejo. Esta segunda-feira, a Direcção-geral da Saúde (DGS) anunciou 14 novos casos e a presença de pessoas infectadas no Norte e no Algarve, existindo agora um total de 37 infecções confirmadas. No continente europeu, foi ultrapassada uma centena de casos confirmados, sendo que continua por identificar a origem destes múltiplos surtos. É caso para nos preocuparmos? Sim e não.