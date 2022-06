Se há especialistas que consideram que a questão da vacinação por causa da varíola-dos-macacos não se coloca, outros dizem que, se for necessário, o esforço vacinal não terá de ser grande.

Com o aparecimento de casos de vírus da varíola-dos-macacos na Europa vieram atreladas novas conversas sobre a necessidade de vacinação. Pouco tempo depois do surgimento de casos, o Centro Europeu de Controlo de Doenças veio dizer que, se estiverem disponíveis vacinas contra a varíola, a inoculação de contactos próximos de alto risco deve ser considerada depois de uma avaliação. Países da União Europeia – incluindo Portugal – estão em conversações para comprarem vacinas em conjunto. Mas será mesmo necessário vacinar algumas pessoas por causa da varíola-dos-macacos? E, se sim, qual será esse esforço vacinal? Por agora, se há especialistas que consideram que a questão da vacinação não se coloca, existem outros dizem que, se for necessário, o esforço vacinal não terá de ser grande.