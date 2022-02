A guerra na Ucrânia desenterrou a “velha Europa”

Com as notícias sobre o início da guerra ainda quentes, vários colunistas da imprensa europeia foram notando que, depois dos ataques da Rússia à Ucrânia, a Europa mudou para sempre. O que fica para trás é imenso: quase oito décadas de paz entre as potências; a criação e a destruição de uma “cortina de ferro” que dividiu o continente em dois blocos irreconciliáveis; a unificação da maior parte dos Estados europeus numa comunidade supranacional que garantiu um espaço de paz e de prosperidade comum.