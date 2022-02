Putin quer rever a arquitectura de segurança da Europa, negociada depois da Guerra Fria, exactamente até onde o puder fazer. No longo prazo, a Rússia vai pagar um preço enorme. No curto e médio prazo, pagará o preço do seu isolamento internacional e os russos vão sofrer nas suas vidas quotidianas mais dificuldades económicas. Não é isso que pode travar Putin. Os ditadores não se preocupam com a miséria e o sofrimento dos seus povos.