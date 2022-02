Hitler revisitado

Como Hitler, o que Putin pretende, com os seus golpes de força, é a restauração de um império. Sempre a pretexto da defesa das populações de língua russa.

Invade ou não invade? O mundo está suspenso da situação na Ucrânia. No meio da incerteza, às vezes, a história dá jeito. A Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes não lhe poupou a humilhação. Caiu o império, perdeu território, pagou indemnizações de guerra e foi excluída da nova ordem internacional. Quando Hitler chegou ao poder só tinha um grande desígnio: acabar com a democracia na Alemanha e rasgar o Tratado de Versalhes na Europa. Foi o que fez, com persistência e método. Golpe a golpe.