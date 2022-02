Os combates nas cidades mais atingidas pela invasão russa

A ofensiva da Rússia contra a Ucrânia chegou pelo ar, pela terra e pelo mar. Os combates mais intensos estão a ser travados em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, mas as forças russas aproximam-se de Kiev.

Kiev: relatos de explosões no centro da cidade. A norte as instalações da central nuclear de Tchernobil, onde ocorreu o desastre de 1986, foram tomadas por forças militares russas. O aeroporto militar de Gostomel, muito próximo da capital, está controlado pelo Exército russo, depois de uma operação de aterragem de pára-quedistas. Em Brovari, uma pequena localidade perto de Kiev, morreram pelo menos seis civis, segundo as autoridades locais.

Kharkiv: ofensiva intensa das forças russas combinadas com os grupos separatistas para tomar a segunda maior cidade ucraniana, e a mais importante do Donbass ainda controlada pela Ucrânia. Ao fim do dia, o Exército ucraniano parece estar a conseguir manter o controlo sobre a cidade, mas o Governo admitia uma situação “muito dura”. O Exército ucraniano diz ter feito 50 baixas entre soldados russos e destruído quatro tanques e seis caças na região de Lugansk. Moscovo nega a destruição dos veículos e diz que dois aviões militares ucranianos foram abatidos.

Kherson: segundo o Governo russo, esta cidade perto da Crimeia foi tomada, mas essa informação ainda não foi confirmada por Kiev. No entanto, há relatos da ocupação da região sul da província com o mesmo nome.

Mariupol: os subúrbios desta cidade no Mar de Azov foram alvo de bombardeamentos intensos e há relatos de centenas de explosões ao longo do dia, mas as forças ucranianas têm conseguido manter a resistência.

Odessa: a cidade no Mar Negro foi visada por mísseis que mataram pelo menos 18 civis, segundo a Ucrânia.