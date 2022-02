Rússia invade a Ucrânia: um guia visual para entender a guerra

Primeiros ataques

Esta quinta-feira, Putin deu o pontapé de saída à invasão da Ucrânia: o Exército russo atacou várias cidades com mísseis de longo alcance e iniciou a conquista pela força de regiões inteiras no país vizinho. Os ataques aéreos atingiram a capital Kiev, onde se ouviram explosões ao longo da manhã. Odessa, cidade com o maior porto do país, foi uma das zonas atingidas pelos mísseis russos, que também foram dirigidos a Kramatosk e Kharkiv.

Forças de manutenção de paz

Durante semanas, Vladimir Putin garantiu que o destacamento de 150 mil soldados russos e de colunas com tanques e camiões se destinava apenas à realização de exercícios militares. Vários países ocidentais acusaram o Presidente russo de planear uma invasão ao país vizinho. Esta quinta-feira, os ataques foram maioritariamente dirigidos a alvos militares, mas há relatos de que também atingiram zonas civis, tendo já sido confirmada a existência de vítimas mortais.



Evolução das posições militares da Rússia

Presença militar russa intensificou-se ao longo das últimas semanas







Vários países, com destaque para os EUA, foram deixando avisos quanto às verdadeiras intenções do Presidente russo. As imagens recolhidas pelos satélites também não deixavam dúvidas.



No final de Dezembro, Putin prometeu que dez mil soldados seriam desmobilizados, justificando a presença deste contingente com a realização de exercícios militares pontuais nas regiões da Crimeia, Krasnodar e Rostov, sob controlo russo. Os países ocidentais apontaram o dedo ao Presidente russo, acusando-o de estar a planear uma invasão da Ucrânia. Putin reclamou a liberdade de movimentar as suas tropas no que considera ser território russo.

As regiões separatistas reconhecidas pela Rússia

Esta segunda-feira, a Rússia decidiu reconhecer como países independentes as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk, cujas capitais estão ocupadas por forças pró-russas desde 2014. Putin decidiu ainda enviar o que classificou como "forças de manutenção de paz" para estas áreas.



Donetsk e Lugansk são duas províncias que integram o território ucraniano do Donbass e que se situam na sua região leste, junto à fronteira com a Federação Russa. Parte destes territórios estava sob ocupação de separatistas pró-russos.



Esta independência, apontam alguns observadores e temem vários países, serviu meramente como pretexto para uma eventual incursão militar russa em território ucraniano.

Conflito no Leste da Ucrânia

Só este ano, já foram registados cerca de 600 incidentes violentos na Ucrânia, de acordo com o Armed Conflict Location & Event Data Project. A maioria ocorreu no Leste da Ucrânia, ao longo da linha que separa o território controlado pelos rebeldes pró-russos do resto do país.

Imagens satélite mostram concentração de forças russas na Bielorrúsia, antes dos primeiros ataques/REUTERS

David e Golias

De acordo com o Global Fire Power, uma análise estatística anual às forças militares de vários países, a Rússia tem actualmente o segundo exército mais poderoso em todo o mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Por sua vez, a Ucrânia ocupa o 22.º lugar deste ranking e as diferenças entre as duas forças militares são bastante acentuadas.



Enquanto a Rússia tem aproximadamente 850 mil militares em actividade, a Ucrânia tem menos de um quarto desse valor – 200 mil militares. A Rússia tem cinco vezes mais tanques do que a vizinha e 11 vezes mais caças militares.

A resposta inicial do Ocidente

Do lado da União Europeia, o primeiro conjunto de sanções teve como alvo as entidades que financiam estas operações militares, bem como os indivíduos responsáveis por esta decisão. Nesse sentido, todos os membros eleitos da Duma (câmara baixa do Parlamento russo) vão ser visados por estas penalizações, que limitam a capacidade do Estado e do Governo em acederem aos mercados de serviços financeiros e de capitais da União.



Os EUA proibiram a negocoiação de vidida russa na bolsa de Nova Iorque, bloqueando a actividade de dois dos maiores bancos russos - VEB e Rossiia Promsviazbank - nos mercados europeus e norte-americanos. Joe Biden aplicou ainda sansões a empresas ligadas ao gasoduto Nord Stream 2.



O Reino Unido vai impor sanções a cinco bancos russos com operações no seu território: IS Bank, General Bank, Rossiia Promsviazbank e Black Sea Bank. Três multimilionários, Igor Rotenberg, Boris Rotenberg e Gennadi Timchenko, com ligações fortes a Vladimir Putin, viram as suas fortunas congeladas, com o Governo britânico a avançar o fim do programa “vistos gold”.

Estamos dependentes do gás russo?

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou a suspensão do gasoduto Nord Stream 2, um enorme empreendimento que liga a Rússia e a Alemanha através do mar Báltico.



A dependência europeia do gás natural russo é um dos principais trunfos de Putin neste conflito, mas pode também constituir-se como uma vulnerabilidade para os russos, visto que a Europa é também a principal fonte das receitas de exportação de Moscovo.



O segundo gasoduto a ligar a Rússia e a Alemanha através do mar Báltico era visto como uma oportunidade de ouro para aumentar a capacidade de exportação de gás natural russo para o mercado europeu a preços mais baixos. No entanto, os críticos do projecto sempre alertaram para o perigo de aumento da dependência europeia do gás russo e da forma como essa situação poderia limitar as opções políticas do bloco europeu perante Moscovo.



De acordo com a edição de 2021 do relatório Energia em Números, da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 6,9% do gás natural importado por Portugal em 2020 teve origem na Rússia. Para Portugal, a Rússia é apenas o quarto principal país de importação de gás natural, ultrapassado pela Nigéria, Argélia e Estados Unidos.

Forças Ucranianas preparam-se para ofensiva russa/REUTERS

A densidade populacional na Ucrânia