Anne Applebaum: “Para Putin, a grande ameaça é uma Ucrânia democrática”

Anne Applebaum é um nome sobejamente conhecido para quem acompanha a política nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo na ex-Europa de Leste. Jornalista, historiadora, vencedora do Pulitzer com Gulag, livro que acaba de ser reeditado em Portugal, escreveu um artigo na revista Atlantic segundo o qual, ao ameaçar invadir a Ucrânia, Vladimir Putin está a querer que a democracia falhe. O artigo foi publicado no dia seguinte a uma conversa com o Ípsilon em que a jornalista defendeu essa ideia à luz das relações entre os dois países e da História recente da Rússia, onde Putin ganhou estatuto de todo-poderoso.