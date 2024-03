O caril pode não ter caril? Sim. As Curry Nights estão de volta para o provar

Singapura, Tailândia, Moçambique, Etiópia, a viagem continua no Gunpowder, em Lisboa, com uma nova série de restaurantes e projectos gastronómicos convidados a mostrar o que é um prato de caril.

Na segunda série das Curry Nights, no restaurante indiano Gunpowder, em Lisboa, há caris de Singapura, Moçambique, da Tailândia e até da Etiópia, país onde não existe um prato chamado caril. Os dois primeiros jantares já aconteceram, mas quem quiser descobrir os caris tailandeses ou etíopes ainda tem oportunidade para o fazer – a noite tailandesa, com o Baan’s Saraiva como restaurante convidado, é já esta quarta-feira, dia 13, e a noite etíope, com Yika Kiros, do projecto Azmarino, acontece no dia 20.