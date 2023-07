Afinal o que é o caril e o que é que os portugueses têm que ver com isso?

Da Jamaica ao Japão, há caris para todos os gostos. As Curry Nights do restaurante Gunpowder são um convite à descoberta de um prato que todos julgamos conhecer.

Todos sabemos o que é um caril e, no entanto, encontrar uma definição não é fácil. O caril tem uma história complexa e muitas declinações por todo o mundo – e é isso que as Curry Nights, que estão a acontecer no restaurante indiano Gunpowder, em Lisboa, têm vindo a provar. Já aconteceram duas (com caris da Tailândia e da Jamaica), mas quem não esteve lá ainda tem mais duas oportunidades, dias 19 e 26, para perceber o que pode ser um caril no Brasil e no Japão.