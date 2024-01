Anatomia de uns Césares: filmes de Justine Triet e Thomas Cailley dominam nomeações

Na manhã seguinte à sua nomeação para cinco Óscares da Academia de Hollywood, entre os quais os de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Actriz, Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, vê-se considerado para 11 categorias nos Césares. São os ecos, esta manhã, na imprensa francesa, não sendo possível esquecer o que aconteceu na véspera nos Estados Unidos. Assim começa a caminhada que vai levar até à cerimónia da 49.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Técnicas de Cinema francesa, a 23 de Fevereiro, no Olympia de Paris.

Foto Justine Triet com a Palma de Ouro em Cannes 2023 Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho via Getty Images

Anatomia de uma Queda, a quarta longa-metragem de Triet, escrita com Arthur Harari (seu companheiro e ele próprio realizador do extraordinário Onoda, 10.000 Noites na Selva), não é, no entanto, o filme mais nomeado. Esse feito pertence a O Reino Animal, desconcertante registo (de aventuras? melodrama familiar? ou é uma hipótese de filme fantástico numa cinematografia dominada pelo realismo e pelos sentimentos?) assinado por Thomas Cailley: 12 nomeações.

Ambos são colheita de Cannes 2023: o filme de Triet, que se estreia em Portugal na próxima semana, iniciou aí, ao receber a Palma de Ouro da competição, um impressionante percurso internacional que já conquistou o outro lado do Atlântico; e coube ao filme de Cailley, estreado já em salas portuguesas, abrir na Croisette a secção Un Certain Regard. Já lhe cabe também o prémio Louis-Delluc 2023, considerado o "Goncourt do cinema".

Foto Arthur Harari, co-argumentista de Anatomia de uma Queda e também intérprete de O Processo Goldman

Estão também nomeados, Justine Triet, 45 anos, e Thomas Cailley, 43, na categoria de realização, juntamente com Catherine Breillat (No Verão Passado), Jeanne Henry (Je Verais Toujours Vos Visages) e Cédric Kahn (O Processo Goldman, outro "filme de tribunal", como Anatomia de uma Queda). Três mulheres cineastas... mas a história dos Césares e das realizadoras é parca em aventuras consequentes: aconteceu apenas uma vez, Tonie Marshall por Vénus Beauté, em 2000.

Foto Thomas Cailley, com Romain Duris, recebendo o Prémio Louis-Delluc Julien Hekimian/Getty Images

Os dois filmes mereceram a nomeação aos Césares dos seus intérpretes principais: Sandra Hüller, no papel de uma escritora suspeita de ter assassinado o marido, e Romain Duris. Disputam o prémio, nas respectivas categorias, com Marion Cotillard (Little Girl Blue), Léa Drucker (No Verão Passado), Virginie Efira (Só Nós Dois), Hafsia Herzi (Le Ravissement); e com Swann Arlaud (Anatomia de uma Queda), Anthony Bajon (Chien de la casse), Arthur Harari (O Processo Goldman), Pio Marmaï (Yannick) e Antoine Reinartz (de novo Anatomia de uma Queda, que ainda valeu a nomeação para a melhor revelação masculina ao jovem Milo Machado Graner).

Um caso curioso: Je Verais Toujours vos Visages, ficção sobre o sistema de justiça reparadora em França, que levas as vítimas de delitos a poderem confrontar os autores dos actos, viu nomeadas na categoria de papéis secundários quatro das suas actrizes, Leïla Bekhti, Élodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos e a veterana Miou-Miou. Ainda outra curiosidade: Jeanne-Henry, a realizadora, é filha de Miou-Miou e do cantor Julien Clerc.

É em torno destes títulos que se vai disputar a corrida ao César de Melhor Filme: Anatomia de uma Queda, O Processo Goldman, O Reino Animal, Je Verrai Toujours vos Visages e ainda Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand.

Notre corps, de Claire Simon, e Sobre l'Adamant, de Nicolas Philibert, aparecem na categoria do documentário. Interdito a Cães Italianos, de Alain Ughetto, nomeado na categoria de longa de animação, com a técnica stop motion, é uma co-produção (nove países) que envolve a portuguesa Ocidental Filmes e a participação de profissionais portugueses nos trabalhos de montagem e misturas de som.

Rapito, de Marco Bellochio, Folhas Caídas, de Aki Kaurismäki, Oppenheimer, de Christopher Nolan, Dias Perfeitos, de Wim Wenders, e Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, são os candidatos ao César do Melhor Filme Estrangeiro.

E regista-se o afundamento de La Passion de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hung, considerado melhor realizador em Cannes: reservaram-lhe apenas as categorias técnicas e decorativas, fotografia, guarda-roupa e décors. Fora a grande aposta de França para Hollywood, o filme enviado para a nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional, mas nem os nomes de Juliette Binoche e Benoît Magimel fizeram algo por ele: não passou da fase da shortlist. E acabou ultrapassado em Hollywood por Anatomia de uma Queda, que correu por fora.

Christopher Nolan, o realizador do 13 vezes nomeado pela Academia de Hollywood Oppenheimer, vai receber um César honorário na cerimónia a realizar no dia 23 de Fevereiro. A mesma distinção será feita à actriz, argumentista e realizadora Agnès Jaoui.