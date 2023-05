Anatomie d’Une Chute recebe a Palma de Ouro de Cannes

O júri da competição do Festival de Cannes, presidido pelo realizador sueco Ruben Ostlund, que liderou uma equipa de oito jurados, Julia Ducournau, Atiq Rahimi, Damian Szifron, Rungano Nyoni, Maryam Touzani (realizadores), Paul Dano, Denis Ménochet, Brie Larson (actores), atribuiu sábado à noite o palmarés da 76ª edição do Festival de Cannes. O vencedor é Anatomie d'une Chute, de Justine Trier, uma Palma de Ouro francesa dois anos depois de Titane, de Julia Ducournau, e de novo premiando uma cineasta. Prolonga-se dessa forma a narrativa feminina de 2022 em que Veneza distinguiu All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, e de 2021, ano em que, depois de Ducournau triunfar na Croisette, O Acontecimento, de Audrey Diwan, venceu no Lido de Veneza.

