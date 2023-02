Em Berlim, “o cinema com a forma da vida”, segundo Massimo Troisi e Claire Simon

“A razão pela qual gosto de Massimo Troisi” diz o cineasta e encenador italiano Mario Martone a propósito do falecido e saudoso comediante napolitano que o mundo descobriu com o seu adeus à vida e ao cinema, O Carteiro de Pablo Neruda (1994), “é porque ele fazia um cinema com a forma da vida”. Ou seja: um cinema que não fica preso a uma lógica linear, que contém dentro de si (já dizia o poeta Walt Whitman) “multidões”. Martone di-lo logo ao início do documentário que traz fora de concurso a Berlim, Laggiù Qualcuno Mi Ama, com o mais prosaico título internacional Massimo Troisi — Somebody Down There Loves Me (Berlinale Special).

