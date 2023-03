A diáspora italiana em plasticina

Uma porção da história de uma porção da Europa do sul do século XX. Em stop motion.

Interdito a Cães e Italianos é um simpático filme de animação em stop motion, onde o realizador Alain Ughetto conta a história da sua família, ou da geração da sua família que atravessou os Alpes e se converteu de italiana em francesa. É um forma peculiar, e razoavelmente calorosa no uso das possibilidades poéticas da plasticina e dos bonecos do stop motion mas sem ceder demasiado terreno à “magia”, de contar uma porção da história de uma porção da Europa do sul numa determinada porção do século XX. A maneira como incorpora a história — sejam as guerras, sejam o fascismo italiano, seja o pós-II guerra em França — é porventura o seu aspecto mais distintivo, numa narrativa tornada simples mas capaz de conservar a complexidade dos fantasmas históricos que estão na raiz directa dessa narrativa, e uma forma de o fazer é através do som, através de canções ou de fragmentos de discursos radiofónicos (os de Mussolini, os de de Gaulle a partir de Londres).