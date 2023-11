Nicolas Philibert: “Uns falharam a sua loucura, outros foram bem-sucedidos”

As janelas de L'Adamant, edifício flutuante no Sena, abrem-se ao sol e aos seus "passageiros". A sequência parece captar um espectáculo, um pássaro a mostrar as suas penas na sua exibição orgulhosa, teatral. No meio de Paris, eis um centro de dia que recebe quem é visto como pertencente aos subúrbios da normalidade: adultos com problemas de desordem mental de quatro bairros da cidade.

