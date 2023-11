Restaurantes portugueses lançam menus especiais para celebrar gastronomia italiana

Até 19 de Novembro, a Semana da Cozinha Italiana no Mundo celebra-se com menus especiais em 14 restaurantes portugueses.

A Semana da Cozinha Italiana no Mundo volta a celebrar-se em território português, até domingo, com a participação de 14 restaurantes na iniciativa, promovida em Portugal pela Embaixada de Itália em Lisboa.

De Vila Nova de Cerveira à Costa da Caparica, não faltam opções para provar “o verdadeiro património e cultura gastronómica de Itália” através de “propostas personalizadas” que vão “enaltecer pratos do receituário típico italiano, produzidos com produtos com denominação de origem protegida”, anuncia a organização em comunicado.

Os menus foram criados pelos restaurantes aderentes em exclusivo para a Semana da Cozinha Italiana no Mundo e podem ser provados no La Scarpetta (Vila Nova de Cerveira), Sergio Crivelli (Matosinhos), Trattoria 179 (Porto), Gallo Grigio – Pizzeria Napoletana (Vila Nova de Gaia), Limoncello (Lisboa), Capricciosa (Lisboa), Italy Caffé (Lisboa), La Sharada (Lisboa), Sophia - Natural Italian (Lisboa), Il Mercato (Lisboa), Come Prima (Lisboa), Veramente Pizza & Vino (Lisboa), La Pasta Fresca (Lisboa), e Sprizzami (food truck – Caparica/Almada).

Lançada com o mote “À mesa com a comida italiana: o bem-estar com gosto”, a Semana da Cozinha Italiana no Mundo, na oitava edição, tem como objectivo “sensibilizar para todas as vertentes ligadas à gastronomia que, no caso de Itália, convoca também o património cultural, ambiental e artístico do país”.

Além dos menus especiais, a iniciativa conta ainda com diversas actividades, algumas direccionadas para as escolas de hotelaria de Lisboa e Estoril, outras abertas ao público. Para esta quarta-feira, dia 15, por exemplo, está agendado um workshop dedicado a três “receitas típicas” da cozinha lígure (vitello tonnato, gnocchi al pesto e panera), com os chefs Annamaria Benini, Gonçalo e Rami, do Restaurante Benini Sapori di Genova de Oeiras.

Já na quinta-feira, dia 16, vai ser realizado um workshop dedicado às tradições da gastronomia napolitana, com Stefania de Sena, “professora de língua, cultura e culinária italiana”. “Os participantes vão ter a oportunidade de ficar a conhecer mais sobre os segredos de uma cozinha baseada na sustentabilidade, para a qual a genuinidade da matéria-prima é indispensável, e que se afirma como uma linguagem de partilha”, além da preparação de duas receitas típicas: pasta zucca e provola, e sfogliatelle. Os dois workshops, promovidos pelo Instituto Italiano da Cultura de Lisboa custam 15€ e têm inscrição prévia obrigatória por e-mail.

Ainda na quinta-feira, a embaixada italiana organiza um webinar dedicado ao tema “A cadeia de abastecimento biológico no sector alimentar”, que conta com a participação da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e a italiana FederBio, além “de vários especialistas do sector” para, em conjunto, “explorar diferentes dados, princípios e perspectivas de um sector crucial para a sustentabilidade alimentar”. A inscrição, gratuita, pode ser feita aqui.

Durante os próximos dias será ainda possível encontrar algumas receitas italianas para experimentar em casa, com todos os passos e ingredientes necessários em detalhe, nas redes sociais da embaixada italiana.