Já abriu a época da trufa branca no Come Prima

É já um acontecimento gastronómico que marca o Outono em Lisboa. No Come Prima, o chef Tanka Sapkota volta a lançar um menu especial com trufa branca de Alba até 11 de Novembro.

Começa a ser uma tradição que marca o Outono no calendário gastronómico de Lisboa: a época da trufa branca da região italiana de Alba celebra-se anualmente no Come Prima com um exemplar de grandes dimensões – desta vez são 697 gramas daquela que é considerada a melhor trufa do mundo – e um menu especial disponível apenas durante uma semana e meia, ao jantar e sob reserva obrigatória.

De 1 a 11 de Novembro, o chef Tanka Sapkota apresenta a sua nova ode à trufa branca de Alba, com uma carta composta por duas entradas, dois primeiros pratos, um segundo prato e uma sobremesa, sempre com o ingrediente em destaque.

A abrir a refeição, a proposta do chef nepalês reparte-se, este ano, por ovos biológicos mexidos com manteiga, pão torrado, e trufa, ou um creme de queijo fontina, ricotta de cabra e batata, finalizado com ovo biológico cozido a baixa temperatura e trufa (ambos a 39,95€). Seguem-se as opções de primeiro prato, com ravioli com recheio de queijo ricotta e fontina, com manteiga, parmesão e trufa, e pasta fresca cabelo de anjo e trufa (49,95€ cada). Já para segundo prato, o chef apresenta uns escalopes de lombinho de vitela com manteiga dos Açores, acompanhados com tajarin, manteiga e trufa (59,95€) e, de sobremesa, uma mousse de chocolate com 80% cacau de Trinidad e Tobago, ricotta, ovo BIO, creme de castanha e trufa (39,95€).

Especializado em gastronomia italiana, Tanka Sapkota trabalha com trufa branca de Alba “desde 1992” e desde 2007 que dá a degustar “esta iguaria delicada e exclusiva” no restaurante Come Prima, um dos quatro espaços que detém em Lisboa (Forno d'Oro, Il Mercato, e Casa Nepalesa), recorda o comunicado de imprensa.

Em 2018, o chef nepalês, a viver em Portugal desde 1996, “conseguiu trazer para Portugal uma trufa branca de 1153 gramas, a maior da década na Europa e uma das maiores da história”. É a única pessoa em Portugal distinguida com o título de “Cavaleiro das Trufas Brancas de Alba” pela Ordem dos Cavaleiros do Tartufo de Alba, e no ano passado iniciou uma “expedição de 'caça à trufa' com cães pisteiros em território nacional”, em parceria com o Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente, Instituto Superior de Agronomia e as Universidades de Évora, Coimbra e Lisboa.