Forno d’Oro entre as 100 melhores pizzarias do mundo

O 50 Top Pizza, um dos mais prestigiados rankings a nível internacional dedicados ao prato italiano, elegeu as 100 melhores pizzarias do mundo pelo segundo ano consecutivo. E pelo segundo ano consecutivo há apenas um restaurante português na lista: o Forno d'Oro, em Lisboa.

O restaurante do chef nepalês Tanka Sapkota surge em 80.º no 50 Top Pizza World 2023, descendo 11 posições face ao 69.º lugar conquistado no ano passado. Já no ranking europeu, revelado em Maio, o espaço lisboeta manteve a 16.ª posição, enquanto o algarvio Arte Bianca subiu para o 42.º lugar.

A eleição das melhores pizzarias do mundo é o culminar de meses a provar e seleccionar as melhores do ano nas competições regionais do 50 Top Pizza dedicadas a Itália, Europa, Ásia Pacífico, e Estados Unidos.

É o forno a lenha forrado com mosaicos dourados que dá nome ao restaurante

Criada em 2022, este ano o primeiro lugar foi conquistado, ex aequo​, por dois restaurantes italianos: 10 Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, e The Masaniellis – Francesco Martucci, em Caserta.

O forno a lenha forrado com mosaicos dourados dá nome ao segundo restaurante aberto por Tanka Sapkota em Lisboa, na Rua Artilharia 1, depois do Come Prima, inaugurado em 1999, três anos depois de o chef nepalês ter vindo viver para Portugal. Detém ainda o Il Mercato e a Casa Nepalesa.