Arte Bianca: gastronomia italiana sobre pizas de massa-mãe

À mesa, chega uma piza de rebordo alto e fofo, com uma cobertura gulosa que desce da orla ao centro. Ao lado, nuvens de massa bem porosa e estaladiça cobertas com carpaccio de polvo e maionese caseira, que Emanuele polvilha de azeite na hora. O que é uma piza? Na Arte Bianca, o conceito passa por colocar “um pouco a gastronomia” sobre “um prato, às vezes, considerado tão banal”, descreve Emanuele Zingale, pizzaiolo e co-proprietário do projecto, actualmente com três restaurantes na Costa Vicentina (Aljezur, Arrifana e Sagres).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt