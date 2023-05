Forno d’Oro e Arte Bianca novamente entre as 50 melhores pizzarias da Europa

As duas pizzarias portuguesas, em Lisboa e no Algarve, voltam a integrar o elenco do 50 Top Pizza, “um dos concursos internacionais mais prestigiados”.

Pelo segundo ano consecutivo, tanto o restaurante Forno d'Oro, em Lisboa, como o grupo Arte Bianca, no Algarve, voltam a conquistar um lugar no 50 Top Pizza, “um dos concursos internacionais de pizzas mais prestigiados e que elege anualmente as 50 melhores pizzas da Europa”, descreve o restaurante lisboeta em comunicado.

O Forno d'Oro, restaurante do chef nepalês Tanka Sapkota, assume novamente a 16.ª posição do ranking, igualando o resultado do ano passado. Desde 2019 que o restaurante de “pizza clássica napolitana”, com um forno a lenha forrado a folha de ouro, entra na lista dos melhores da Europa do 50 Top Pizza (existe um concurso paralelo dedicado exclusivamente a pizzarias em Itália).

De acordo com o júri, o restaurante lisboeta, “muito bom”, “é estudado ao pormenor, começando com as flores frescas e terminando na majólica”, com uma “boa selecção de vinhos e cervejas”. Destaca ainda um outro detalhe: “assim que [o cliente] se senta, vem uma bruschetta com tomate fresco”.

Foto Um dos detalhes mais icónicos do Forno d'Oro dá nome ao restaurante: o forno a lenha forrado a folha de ouro João Silva (Arquivo)

Tanka Sapkota vive em Portugal desde 1986, onde “decidiu ficar depois de umas férias”, recorda o grupo em comunicado. É proprietário de quatro restaurantes em Lisboa: Come Prima, Il Mercato, Casa Nepalesa e Forno d'Oro.

Já a Arte Bianca, grupo de restauração com três espaços na Costa Vicentina, entrou directamente para o 49.º lugar da lista no ano passado, com o restaurante de Aljezur. “Adorámos a sede em Aljezur, mas este ano ficámos particularmente impressionados com a pizzaria situada em Sagres”, escreve o júri.

Eleito na 42ª posição do Top Pizza Europa 2023, o restaurante fica numa “antiga fábrica de gelo agora recuperada e mobilada ao estilo do grupo, com materiais naturais, como a madeira e a pedra”.

Foto O grupo Arte Bianca nasceu em 2015 e integra três restaurantes na Costa Vicentina: Aljezur (49.º lugar em 2022), Sagres (42.º este ano), e Arrifana DR

Apresenta “excelentes pizzas com massa de fermentação lenta e uma selecção escrupulosa de produtores italianos e portugueses de qualidade”, num “louvável trabalho de pesquisa e bom gosto que se revela também na oferta de bebidas, que vai na direcção dos vinhos biológicos e naturais”, acrescenta a nota da organização. O projecto, que tem também um terceiro espaço na Arrifana, foi criado em 2015 por Manuela Mattavelli, e tem como chef e piazolo Emanuele Zingale.

Para um restaurante ser nomeado ao 50 Top Pizza precisa de ser recomendado e é depois avaliado por “pontuações atribuídas por inspectores anónimos que, à semelhança do Guia Michelin, visitam restaurantes em todo o mundo”. Entre os diferentes critérios, destaca-se a utilização de “produtos frescos locais, biológicos e sazonais”.