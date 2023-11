Três semanas depois, Governo revela aumento de 17 milhões para a FCT

Aumento de 2,5% no orçamento atribuído à Fundação para a Ciência e a Tecnologia representa um crescimento inferior ao do ano passado. Governo aposta no reforço da ligação a Espanha na ciência.

O financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) terá um pequeno reforço no próximo Orçamento do Estado (OE) de 2,5%. Na proposta entregue a 10 de Outubro no Parlamento, não constava a quantia destinada ao orçamento do principal órgão de financiamento público da ciência em Portugal. No entanto, a nota explicativa do Ministério da Ciência, obrigatória nas vésperas da audição parlamentar da ministra Elvira Fortunato, confirma agora o valor, três semanas depois: o orçamento da FCT para 2024 será de 675,1 milhões de euros.